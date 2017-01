Shopping realiza VI Feira de Adoção de Cães e Gatos neste fim de semana

Evento ocorre nos dias 28 e 29 de janeiro, no Espaço Cultural, onde 120 bichinhos estarão à procura de um novo lar

Quem procura a companhia definitiva de um melhor amigo, como um cão ou um gato, não pode perder a VI Feira de Adoção de Cães e Gatos do Alameda Shopping, que acontecerá neste final de semana (dias 28 e 29 de janeiro), das 12h às 18h. A ideia é despertar no público a consciência da adoção responsável e resgatar valores como bons tratos, carinho e afeto aos animais.

Como diferencial de outros pontos de adoção, a Feira do Alameda realiza uma bateria de entrevistas com os interessados nos animais e quem determina o melhor lar para os bichinhos são os responsáveis pelo abrigo de pets, em conformidade com questões de saúde pública e preservação também da vida dos animais. A medida é mais um cuidado dos abrigos, uma vez que a maioria dos bichos já sofreram maus tratos ou foram abandonados. Ao serem escolhidos, os pequenos companheiros chegarão aos novos lares de banho tomado, vermifugados, vacinados e também castrados.

Para adotar, o interessado precisa apresentar identidade, CPF e ainda comprovante de residência. Após a conferência dos dados, a família interessada pelo bichinho passará pela entrevista. Na feira, estarão cerca de 120 bichinhos, entre cães e gatos, que procuram um novo e definitivo lar. A feira conta com a parceria do Projeto Acalanto e do Pet Cães.

SERVIÇO

Data: de 28 e 29 de janeiro

Hora: das 12h às 18h

Local: Alameda Shopping, no Espaço Cultural (ao lado da Cia Toy)