Shopping oferece programação para fins de semana da garotada

Temas educativos e pra lá de divertidos vão invadir a praça de alimentação do Jk Shopping e tornar as férias da criançada ainda melhores. Neste domingo (15) uma linda fábula vai encantar os pequenos em ” A Raposa e a Galinha”. Já no dia 22, na peça “Brincando com o tempo” as crianças vão aprender como lidar com a ansiedade. Os espetáculos são gratuitos e acontecem na praça de alimentação do mall, sempre às 15h.

Confira programação completa

15/01 – Espetáculo “A Raposa e a Galinha”

O espetáculo baseado na fábula “O galo e a raposa”, conta a história de uma Raposa faminta que, cansada de caminhar pela floresta, resolve tentar a sorte no campo. Chegando lá encontra um galinheiro. Muito esperta e astuta tenta várias formas de driblar as galinhas para ter uma boa refeição.

22/01 – Espetáculo “Brincando com o tempo”

Mariola é uma menina que tem seu tempo preenchido por computador, natação, balé, dever de casa, banho, escola, etc. Todas essas atividades acabam deixando a menina ansiosa por férias, para poder fazer o que bem entender com seu tempo. Mas justamente quando chegam as férias, brincar com seu patins, que é o que ela mais gosta, simplesmente tornou-se um problema, pois não para de chover. Acontece que essa menina vai passar grandes apuros para aprender a lidar com a ansiedade enquanto aguarda o presente que o tempo vai lhe trazer!

29/01 – Espetáculo “Confetes e Serpentinas”

O espetáculo conta a história do carnaval através de músicas e técnicas circenses. Na peça, Penélope, uma pré-adolescente precisa fazer um trabalho escolar que pode salva-la da reprovação. A tarefa é sobre o carnaval, mas a regra é não pesquisar nada na internet. A solução de seus problemas está em um livro mágico. Com ele, Penélope invoca uma deusa grega prá lá de atrapalhada que irá ajudá-la.

SERVIÇO

Data: 15 de janeiro – Espetáculo “A Raposa e a Galinha”

Data: 22 de janeiro – Espetáculo “Brincando com o tempo”

Data: 29 de janeiro – Espetáculo “Confetes e Serpentinas”

Hora: segunda-feira a sábado das 10 às 22h. Domingos e feriados das 12 às 22h.

Local: JK Shopping – Taguatinga/DF