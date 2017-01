Shopping dá dicas para os pais na volta às aulas

O Conjunto Nacional vai dar uma mãozinha para que as crianças e adolescentes possam encapar e customizar livros e cadernos, produzir etiquetas exclusivas, tags de identificação de mochilas, desenvolver desenhos em tecidos e tudo mais que a criatividade mandar no Ateliê Volta às Aulas. As atividades serão gratuitas, de 27 a 31 de janeiro, das 14h às 20h, na Ala Central, no 2° Piso.

Para participar, basta trazer o objeto que deseja personalizar, que a equipe do ateliê oferecerá várias opções de adereços e ajudará no processo de criação. Vale até o tênis que pretende usar na escola! A ação será comandada por Lívia Louly, do Festa Delicada, que é professora de educação infantil e publicitária, com especialização em técnicas de scrapbook. Uma marca de seu trabalho no mercado de festas infantis são as peças desenvolvidas (convites, lembrancinhas e itens personalizados), ricas em detalhes.

Dicas para os pais

O início do ano letivo costuma criar expectativa e dúvidas também para os pais. Para ajudar a tornar esse processo mais tranquilo e suave, o Conjunto Nacional fechou uma parceria com a Filhos Educação e Aulas, empresa especializada em aulas de reforço escolar personalizadas.

A Sócia-diretora da empresa, a psicopedagoga Christiane Diniz, dará importantes dicas para os pais, em vídeos, sobre três temas que geralmente causam questionamentos: organização da mochila, lancheira saudável e o uso de celulares ou tablets. Os vídeos serão publicados no site e nas redes sociais do Conjunto Nacional, de 30 de janeiro a 1° de fevereiro.

Serviço

Data: De 27 a 31 de janeiro

Hora: Das 14h às 20h

Local: Conjunto Nacional – Ala Central, 2° Piso