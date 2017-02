Shopping brasiliense apresenta exposição Aquarela nesta quarta

A partir desta qurta (1º), quem passar pelo espaço Pátio Galeria, no 1º piso do Pátio Brasil, poderá ver com outros olhos cenas cotidianas de paisagens urbanas. Com suas pinceladas diferenciadas, o artista plástico Javier Zorrilla transforma lugares como o Congresso Nacional ou a Ponte JK, além de praias do Rio de Janeiro, em imagens marcantes. E esse trabalho ficará exposto até o dia 25 de fevereiro no shopping, na exposição Aquarela, com entrada gratuita.

Javier é um especialista em paisagens urbanas. Os ambientes urbanos que ele cria parecem ter vida própria, movimento. Nascido em Madri, ele estudou pintura nos estúdios de José Luís Ferrer e Teresa Muñiz. É professor de aquarela na Escola de Arte e Galeria Alda con Limón, em Madri, e membro da Agrupación Española de Acuarelistas, da Agrupación de Acuarelistas Vascos, e da Asociación de Pintores y Escultores de España. Participou de mais de 100 exposições coletivas e foi selecionado em vários concursos nacionais e internacionais.

Serviço

Data: 1 a 25 de fevereiro

Hora: segunda a sábado das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h

Local: Pátio Galeria – 1º piso do Pátio Brasil

Informações: (61) 2107-7400

Entrada gratuita