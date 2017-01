Sergio Hondjakoff estreia em “As Flores de Maria”

O inesquecível “Cabeção” de Malhação engordou 13kg para estrear o personagem “Eduardo” em “As Flores de Maria”, que será apresentado em fevereiro para todo o Brasil. O média-metragem conta a história de um casal que se envolve numa trama de ciúmes e tragédia. Protagonizado por Sérgio Hondjakoff e Natasha Almeida, o drama tem clima tenso, misterioso e dramático.

O personagem Eduardo é um homem ciumento, desequilibrado, possessivo e leva uma vida de traição; mas sua esposa Maria, tentando salvar seu casamento, ouve um conselho de sua amiga e tem uma ideia que traz todo o clima de suspense e tensão do filme.

Maria é uma mulher doce, sensível, inocente e bem vulnerável, sendo interpretada pela jovem atriz Natasha Almeida.

O filme é um drama produzido em Resende (RJ), sendo inicialmente planejado para ser um curta, mas ao longo de seu processo, por diversos fatores de melhoria do projeto, acabou se tornando um média-metragem com pouco mais de 30 minutos.

As Flores de Maria é um produto para Festivais Nacionais e Internacionais, tendo como objetivo principal valorizar a cultura de Resende, já que é apoiado por Lei de Incentivo à Cultura do próprio município.

Segundo o Diretor Geral do projeto, Edgar Ziler, a previsão de lançamento é para meados de fevereiro com data quase definida. “- Me sinto muito feliz em poder realizar mais esse grande sonho, tanto meu quanto de toda nossa tropa de choque, pois fazer cinema contando com poucos recursos, à base do sacrifício de todos da produção e elenco não é nada fácil, mas como digo sempre, faço cinema de guerrilha (risos) e, quem sabe um dia, possamos estar entre os grandes. Tenho o apoio de profissionais de grande valia, como Marco Esch que é o Diretor de Arte e me ajudou em todo processo de produção, dirigindo elenco, treinamentos e todas as esferas de arte do filme.