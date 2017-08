Ser pai torna os homens melhores, comprova a Ciência

Homens, sejam pais! E o conselho quem dá é a Ciência. Pesquisas revelam que ser pai modifica diversos campos da vida masculina, e para melhor. E, em clima do Dia dos Pais, essa pode ser uma ideia a se pensar. A principal mudança está na alteração das atividades cerebrais. Pesquisadores da Universidade de Bar-Ilan, em Israel, comprovaram recentemente que os números de conexões neurais aumentam drasticamente com a chegada de um filho.

O estudo apontou ainda o aumento dos níveis de ocitocina no organismo deles. A substância é popularmente conhecida como “hormônio do amor”, muito produzido nas mulheres durante a gestação e amamentação. Nos homens, a ocitocina os deixa mais amáveis e generosos, reduzindo a agressividade e, por consequência o estresse e a ansiedade.

A psicóloga Lia Clerot explica que estas mudanças acontecem para dar a eles a capacidade de criar e educar um novo ser. “Os dados da pesquisa revelaram que quanto mais tempo em contato com o filho, maior são estas alterações. Isto ocorre principalmente nos momentos de educação das crianças.Outra mudança importante que acontece é o senso de responsabilidade que esse novo pai adquire, não só de provimento financeiro, mas de ajudar seus filhos a se tornarem adultos saudáveis e felizes e se prepararem para a vida madura, os pais começam a se preocupar em tornar-se referência para sua prole”, afirma.

Outro benefício da paternidade está ligada à vida profissional. Um estudo publicado pela Academy of Management Perspectives revelou que pais envolvidos diretamente na criação dos filhos se mostraram mais satisfeitos com seus empregos. Já o Instituto de Pesquisa em Políticas Públicas no Reino Unido fez um levantamento com 17 mil pessoas e verificou que homens com filhos têm salários 22% maior.

“Aqui o que podemos analisar é o surgimento de um instituído provedor, que aumenta a noção de responsabilidade e comprometimento para a geração de uma renda familiar. Também é importante salientar que a paternidade melhora o trabalho em equipe, empatia e cooperação, características que num ambiente de trabalho são muito valiosas”, ressalta Lia.

O corpo também agradece a chegada do herdeiro. A saúde física se beneficia da rotina de descontração, brincadeiras ao ar livre e que faça a pessoa se mexer. Além disso, com a preocupação de estar sempre presente, os papais tendem a cuidar melhor da sua saúde, se alimentando melhor, dormindo bem, cuidando melhor da higiene pessoal e do lar e fazendo visitas de rotina ao médico.