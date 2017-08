Self Storage: a alternativa para armazenar pertences com eficiência e segurança

Quem nunca se deparou com o dilema de não ter espaço para colocar objetos que não podem ser doados ou jogados fora? Seja para quem mora em casa, apartamento, ou tem um comércio, chega uma hora que, até mesmo naquele depósito, não cabe mais nada. Sem falar para aqueles que moram em locais bem pequenos e são obrigados a contar com a ajuda de alguém, que disponibilize um espacinho, para acomodar aquela “tralha”.

Criado na década de 60 nos EUA, o serviço de Self Storage no Brasil (como são chamados os locais para auto armazenamento de pertences) está começando a se popularizar. Uma alternativa descomplicada e sem burocracia que atende as mais diversas necessidades. Afinal, não importa o quanto a pessoa seja organizada, sempre tem alguma coisa, em algum momento, que não está sendo utilizada e precisa ser guardada, seja aquela decoração de Natal, que é desempacotada uma vez por ano, materiais de esporte ou hobby, malas, mobiliário, entre outas coisas.

O local, para muitos, é a salvação em um momento de reforma, mudança, ou até mesmo como uma extensão do lar. Já para os empresários pode significar uma redução nos custos para guardar o estoque. O interessado aluga um box, com a metragem que precisa, tem acesso privativo e livre no horário comercial. Mas os atrativos não param por aí, o aluguel é feito sem burocracia, basta levar um comprovante de residência e um documento pessoal, apenas pelo período que a pessoa precisa. Não é necessário fiador ou caução. Não há prazo mínimo de locação, sem taxas de IPTU, condomínio, água e luz. Tudo com vigilância 24h, protegido por senhas e alarmes.

A demanda por esse tipo de aluguel está aumentando em todo o mundo. Nos EUA já são mais de 60 mil locais dedicados a isso. No Brasil, atualmente, são cerca de 200, sendo que 60% fica em São Paulo, depois vem o Rio de Janeiro e Minas Gerais. O mercado ainda está engatinhando, acumulando um crescimento de cerca de 5% ao ano, segundo dados da Associação Brasileira de Self Storage – Asbrass. “E tem muito espaço ainda. Em Brasília, para se ter uma ideia, são apenas seis”, explica Diogo Silveira, empresário dono da Selfstok, localizada no SCIA.

Segundo Diogo, a Selfstok foi inaugurada em 2016, com 152 boxes. Já no início desse mês, agosto de 2017, foi feita uma ampliação e o atendimento passou a contar com 414 boxes, que variam entre 1 m³ a 40 m³, dos quais 50% estão ocupados, O preço de locação vai de R$ 99,00 a R$999,00. Com um investimento de 8 milhões de reais, todas as instalações foram projetadas dentro dos padrões internacionais para abrigar essa estrutura. A meta para 2018 é dobrar a área locada, além de instalar outras unidades compatíveis com o padrão da matriz.

