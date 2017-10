‘São Paulo nas Alturas’ será lançado nesta quinta (19) na Casa Cor Brasília

O livro do jornalista Raul Juste Lores conta como foi a Revolução Modernista da Arquitetura e do Mercado Imobiliário nos anos 1950 e 1960. Haverá bate papo com o arquiteto Daniel Mangabeira, às 19h, seguido do lançamento. O local será na Casa Cor, na QI 9 no Lago Sul

Nesta quinta-feira, o jornalista Raul Juste Lores, da Folha de S.Paulo, lança – pela primeira vez em Brasília – seu livro São Paulo nas Alturas. Ele faz o lançamento a convite do arquiteto Hélio Albuquerque e da designer Sônia Peres, que assinam o espaço Vinho e Prosa Lounge na casa Cor Brasília. Às 19h, o arquiteto Daniel Mangabeira comanda um bate papo sobre os temas do livro com Raul Juste Lores e, na sequência, haverá o lançamento do livro. Tanto o bate papo quanto o lançamento em si acontecem na Casa Cor, localizada na QI 9 do Lago Sul, na altura do conjunto 17.

Publicidade

O tema central do livro é arquitetura. Nos anos 1950, uma grande transformação ocorreu em São Paulo: arquitetos modernos passaram a ser mais e mais requisitados por uma renovada indústria imobiliá¬ria. Em pouco mais de 10 anos, foram criados os mais icônicos edifícios da cidade, graças à aliança de arquitetos talentosos, como Niemeyer, David Libeskind e Franz Heep, com empreendedores audazes, entre eles Artacho Jurado, Octavio Frias de Oliveira e José Tjurs.

Copan, Itália e Nações Unidas, Conjunto Nacional, o centro comercial Grandes Galerias (hoje conhecido como “Galeria do Rock”) e vários outros prédios de grande qualidade arquitetônica foram erguidos nessa época e moldaram para sempre a imagem da capital, espelhando sua pujança, seu dinamismo e sua modernidade.

Em São Paulo nas alturas, Raul Juste Lores reconstitui esse importante período, apresentando a surpreendente trajetória de seus principais personagens, mulheres e homens que deram rumo novo à arquitetura, à construção e à vida urbana no Brasil.

Para isso, fez uma longa pesquisa de materiais publicados, fez cerca de 200 entrevistas e se debruçou em mais de 80 teses e livros sobre arquitetura e o período. Essa paixão pela arquitetura começou desde quando o autor, de Santos, andava pela rua aos 10 anos. Quando se formou em Jornalismo e trocou Santos por São Paulo, trocou também as caminhadas.

RAUL JUSTE LORES

É jornalista, pesquisador de arquitetura e urbanismo e repórter especial da Folha de S. Paulo. No mesmo jornal, foi editor de Mercado e correspondente em Washington, Nova York, Pequim e Buenos Aires. Recebeu, em 2011, o prêmio Difusão da APCA pelo seu trabalho sobre arquitetura.

SÃO PAULO NAS ALTURAS

Lancamento em Brasília

Quinta, dia 19, às 19h

Casa Cor QI 9 do Lago Sul, na altura do conjunto 17