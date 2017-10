Reveillon das Cores chega a sua quarta edição; ingressos já estão à venda

A renomada festa Reveillon das Cores chega a sua quarta edição. Desta vez, o evento acontece em um local diferente, o Hípica Hall (Setor Hípico Sul), a festa conta com funkeiro MC Sapão, DJ Shark, conhecido por agitar a pista com Trap e Hip-hop, e o rock brasiliense do Bloco Eduardo e Mônica. Além disso, lounges temáticos, área de convivência e um espaço gastronômico com o buffet assinado pela cheff do restaurante Universal, Mara Alcamim, completam a noite.

Com mais de 15 anos de carreira, MC Sapão é conhecido por inovar os ritmos de suas músicas. A união do batidão característico do funk com um mix de sonoridades não deixa ninguém parado. Dono de hits como Vou desafiar você, Tô tranquilão e Doidelícia, o artista possui mais de 95 milhões de visualizações em seu canal no Youtube. Sua mais nova música de trabalho é Perder a linha, a canção promete agitar todos na festa de virada do ano.

Publicidade

DJ Shark é reconhecido e premiado no cenário de música eletrônica do Brasil. Eleito melhor DJ de Trap e hip hop do País duas vezes, pela revista DJ SOUND (2012 e 2015), é pioneiro no Open format nacional. O deejay mistura bass, trap e hip-hop com outros ritmos, exibindo um set dinâmico e diferenciado. Hoje, Shark é presença certa nas melhores festas do país, e não poderia ser diferente no Reveillon das Cores.

A inovação do carnaval do Distrito Federal esse ano, o Bloco Eduardo e Mônica agita o evento com o rock brasiliense. Criado por amigos com o intuito de ser uma alternativa para os foliões de brasília, o grupo tem inspiração clara no Legião Urbana, além de grandes nomes do rock da capital como Raimundos, Plebe Rude e Capital Inicial.

SERVIÇO

Dia: DOMINGO, 31 de dezembro de 2017.

Horário: a partir das 22h.

Local: Hípica Hall (Setor Hípico Sul).

Informações: (61) 99119 5445.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 18 anos.

Ingressos

Pré-venda: 340 reais.

*Valor referente à meia-entrada e sujeito a alterações sem aviso prévio.

*Ingressos comprados on-line ou através do aplicativo da Bilheteria Digital deverão ser trocados antecipadamente na Central de Ingressos do Brasília Shopping ou na Bilheteria do evento, somente pelo titular da compra mediante a apresentação de documento.

Pontos de venda

Central de Ingressos do Brasília Shopping (SCN Quadra 5, Bloco A, 2º Subsolo).

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 19h.

Vendas on-line

Eventim – http://goo.gl/nCsf6c