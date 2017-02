Restaurant Week comemora 10 anos com tema “Descoberta de Sabores”

A 16ª edição da Restaurant Week Brasília começa nesta sexta (3), com o tema “Descoberta de Sabores”. Chefs de mais de 60 restaurantes da capital foram instigados a executar pratos com ingredientes marcantes ou com fusões desconhecidos pelo público, aproveitando a oportunidade para apresentar novidades da gastronomia. O evento vai até 26 de fevereiro.

Des​​ta vez o festival ganha mais um fim de semana como parte das comemorações aos 10 anos da Restaurant Week no Brasil, uma oportunidade a mais para o consumidor conhecer novos paladares.

Realizado há mais de duas décadas ao redor do mundo, a primeira edição aconteceu em Nova York, EUA, no início de década de 1990 e se consolidou como um festival gastronômico que reúne alguns dos melhores restaurantes das cidades em que está presente. Diversas cidades brasileiras participam do festival. São Paulo possui a maior Restaurant Week do país, seguida por Brasília – na última edição, o projeto movimentou os restaurantes com público de 112 mil pessoas em 64 restaurantes da capital.

Assim como os frequentadores do festival, a organização do evento está em constante busca por novas experiências gastronômicas. Caberá aos chefs de cozinha destacar os elementos selecionados para compor o menu e citar quais diferenciais este ingrediente representa.

Restaurantes de diferentes vertentes gastronômicas, como a cozinha italiana, francesa, indiana, contemporânea e steak, servem o Menu Restaurant Week – entrada + prato principal + sobremesa – a preço fixo. O almoço custa R$43,90 + R$1 e o jantar R$54,90 + R$1.

Assim como na última edição, em julho de 2016, alguns restaurantes oferecem o Menu Restaurant Week + (plus) com pratos servidos com ingredientes diversificados. Nesta opção o almoço custa R$55 + R$1 e jantar R$68 + 1. O menu dá margem para que chefs possam criar com mais liberdade.

Os valores fixos dos menus contam com 1 real opcional, dedicado a instituições sociais locais. Em Brasília, o valor arrecadado será destinado à Organização Não Governamental (ONG) Amigos da Vida, atuante na promoção e defesa dos direitos humanos de pessoas acometidas pelo HIV/AIDS e na prestação de cuidados às crianças órfãs da AIDS.

A harmonização com uma bebida de qualidade é indispensável para a completa experiência gastronômica. Os menus desta edição poderão ser harmonizados com as bebidas da Brahma Extra, cerveja oficial do evento, nas versões: Larger, Red Larger e Weiss. O Café Orfeu, que possui certificado como café especial pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), é o café oficial do festival, com blends, compostos pelos melhores grãos de cada colheita. O evento conta também com o apoio da Montreal Clube de Hospedagem, rede com mais de 4.5 mil hotéis cadastrados nos principais destinos turísticos no Brasil e no exterior.

A lista completa dos restaurantes participantes e menus oferecidos está disponível no site do festival, assim como a ficha técnica completa de cada estabelecimento, com endereço, tipo de cozinha, estilo de ambiente, ocasião ideal para a refeição e serviços oferecidos. Reservas poderão ser fitas pelo site http://restaurantweek.com.br.