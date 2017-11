Projeto Som de Pretu reúne GOG e outros expoentes da música negra do DF

O Coletivo Do Quadrado realiza, na próxima terça-feira (14), no Teatro Sesc Garagem (913 Sul), a partir de 19h30, o projeto Som de Pretu, que vai mostrar a força e a beleza da música autoral negra do Distrito Federal. Estarão no palco os artistas que mais têm feito o público cantar e dançar nos últimos tempos, como o Samba de Marola, Contém Dendê e Be Bel, além das participações mais que especiais do poeta do rap GOG e de Nat Afonso.

O Coletivo Do Quadrado foi criado em 2015 por artistas da música, do teatro, do audiovisual, da poesia, das artes plásticas e de outros ramos da cultura do DF. O objetivo do grupo é reforçar a divulgação e valorização da produção autoral, reafirmando a tradição artística do DF.

Confira a seguir as atrações:

Be Bel

Um dos criadores do Coletivo Do Quadrado, Be Bel é um poeta carioca, radicado em Brasília, que tem mais de 500 composições e está na reta final para o lançamento de seu próximo disco. É conhecido pela voz forte e aveludada, que parece ter sido feita para cantar o samba, o soul, o ijexá, o blues, o rock e outras vertentes da música negra. Com um toque de violão peculiar e muito suingado, Be Bel é também produtor, arranjador e tem entre os trabalhos a direção musical do belo disco “O Leve”, da dupla brasiliense Tatá e Danú.

Contém Dendê

Criada em 2016 para integrar o espetáculo PENTES – peça que aborda as relações raciais e a identidade da mulher negra através do cabelo crespo – a banda Contém Dendê ficou. Ficou não só porque toca muito. A Contém Dendê também ficou pra representar as mulheres negras na música, ficou porque faz música autoral de qualidade e põe o povo pra dançar e cantar em todos os espaços por onde passa com seu som vibrante e altamente percussivo. Na terça-feira, Anne Caroline Vasconcellos, Bruna Tassy, Fernanda Jacob, Fernanda Pinheiro, Larissa Umaytá, Letícia Fialho e Sam Defor mostram tudo isso no Som de Pretu.

Samba de Marola

O Coletivo Samba de Marola vai fechar em grande estilo a noite Som de Pretu. Ele traz em sua essência a união da arte com a cultura, lazer e entretenimento, globalizando todas as manifestações da cultura popular, em especial o samba. Atualmente o Coletivo vem movimentando a Praça Central do Conic todas as segundas-feiras, a partir das 19h30, com uma roda de samba gratuita no coração da capital federal. Considerado um ponto de encontro de todas as camadas sociais, o Samba de Marola abraça uma bonita e importante presença de pessoas em situação de rua ao lado dos músicos que compõem a roda, em total comunhão, fortalecendo a ideia de que é um evento democrático, livre e colaborativo. No Som de Pretu, o público vai ter a chance de ouvir e sambar ao som de um repertório especial, incluindo músicas autorais do grupo que é formado por Chico Teixeira (tam tam e voz), Leandro Sant’Anna ( tamborim e voz), Bebeto Freire (percussão geral), Davi Senna (pandeiro), Guilherme Valério (repique de mão e caixa), Pedro Molusco (cavaco e voz), Dudu Sete Cordas (violão), André Costa (bateria) e Rômulo Chagas (surdo).

GOG

O rapper e poeta GOG, nascido em Sobradinho, é um dos pioneiros do movimento rap no Distrito Federal. Seu último álbum “Mumm ra high tech”, é o 11º da carreira. Em 29 anos de carreira, sempre batalhou pela a produção independente no hip hop. Inicialmente era B-boy, e, hoje, altamente politizado, é militante incansável das “causas e das canções” que o comovem, sendo o primeiro cantor de rap nacional a abrir o seu próprio selo, pelo qual produziu e lançou ótimos trabalhos seus e de outros importantes grupos do Distrito Federal e Entorno. Para além do compromisso social, o compromisso com seu trabalho artístico e com os artistas que colocou no mercado, GOG tem um currículo extenso de estrada, com 11 discos lançados e diversos prêmios. Na noite do Som de Pretu, ele fará uma participação especial no show de Be Bel.