DJ Tiger Blood, conhecido como Edu K, se apresenta na Tropical Rave em Taguatinga

O projeto Isso Aqui é DF apresenta a festa Tropical Rave, que acontece nesta sexta (20), a partir das 22h, no Bar do Karekas. O DJ Tiger Blood, conhecido como Edu K, agita o evento lançando o projeto Derretendo a Chapa. A noite ainda conta com VJ Gerson Deveras e o Coletivo Perde a Linha. Os ingressos custam R$ 15.

Tiger Blood, conhecido como produtor musical, DJ, vocalista de bandas — como a Defalla e a Teenage Disco Hell— e ex -integrante do reality show A fazenda, apresentará pela primeira vez sua nova mixtape Derretendo a chapa. “Resolvi enterrar o Edu K, mudar total. Sempre gostei de música eletrônica, hip hop, e produzi muitas músicas. Eu gosto de música latina, jamaicana, desse lance global, e, por isso, resolvi juntar tudo em um set só”, adianta Tiger Blood.

Para a festa Tropical Rave Tour, Tiger Blood garante uma mixagem contínua sem quebrar o ritmo. “Eu gosto desse lance mixcult. Minha proposta como DJ é trazer informações, não só tocar hits. E, claro, colocar a galera para rebolar”, brinca.

SERVIÇO

Data: 20 de janeiro

Hora: 22h

Local: Kareka Bar – na Praça da CNF – Taguatinga Norte/DF

Ingressos: R$ 15