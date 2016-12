Projeto Camarote Zero61 traz sertanejo e axé para não deixar ninguém parado no ano novo

O Restaurante & Lounge Zero61 convida todos a celebrar a chegada de 2017 com muita festa, música e diversão no projeto Camarote Zero61. Neste domingo (1), a partir das 16h, enquanto a dupla Danilo & Daniel apresenta o melhor da música sertaneja com repertório que vai da raiz ao gênero universitário, o cantor Xéu, vocalista do grupo Santo Pecado, faz apresentação solo com hits do axé que irão embalar o carnaval de 2017. Nos intervalos dos shows, o DJ Léo Machado comanda a festa.

Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da casa, a partir das 15h. Com nome na lista bônus até às 17h, mulheres pagam R$ 10 e homens R$ 30. Após às 17h, ou sem o nome na lista, mulheres pagam R$ 20 e homens R$ 40. Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

2016 foi o ano de consolidação da carreira da dupla Danilo & Daniel no cenário cultural da capital federal. Presença confirmada nas principais festas e casas de shows da cidade, a dupla virou a queridinha do público brasiliense que é amante do gênero. No repertório, os sertanejos trazem canções autorais como Cunhada, Chapeuzinho vermelho e Aí mente. Além de sucessos de cantores renomados como Tô solteiro de novo, Wesley Safadão, e Paredes, de Jorge & Matheus, entre outros.

Compositor e instrumentista paraibano, Xéu é vocalista da banda de axé Santo Pecado. Em seus shows solo, o cantor destaca sua referência musical em artistas como o Olodum, Ile Ayê, Daniela Mercury, Gilberto Gil e O Rappa. Com seu repertório, Xéu faz a ponte entre Brasília e Salvador com músicas dos grupos Chiclete com Banana, Banda Eva, Carlinhos Brown e Timbalada, entre outros clássicos do axé.

Data: 1º de janeiro

Hora: 16h

Local: Restaurante & Lounge Zero 61 (Pier 21 Setor de Clubes Esportivo Sul

Ingressos: Ingressos: Com nome na lista, até às 17h: R$ 10 (feminino) e R$ 30 (masculino).

Informações: (61) 3224-0061

Classificação Indicativa 16 anos