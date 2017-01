Projeto 5ª Frequência agita noites de quinta no período de férias em Brasília

As noites de quinta não serão mais entediantes durante as férias. O projeto 5ª Frequência agita a cidade com o melhor do rap, funk, raggae e trape. A festa acontece a partir das 21h, no Ibiza Lounge (Taguatinga). A entrada é liberada para elas até as 23h30 com nome na Lista. Após as 23h30 elas pagam R$ 15. Eles pagam R$ 15 até as 23h30 também com nome na Lista, após pagam R$ 20.

Presenças confirmadas de TheGusT MC’s, DNA Rap, Junior Ki Lla, Dj Mallu Pinheiro e Gildo da Silva (DJ Kazuza). Além de Duelo de Dança com premiação de R$ 100, batalha de rima com premiação de R$ 100 e sorteios de brindes, combos e tatuagens.

Uma realização MUB Produtora, XequeMate Produções, Cobertura e Arte BRC FILMS Cria e Recria.

SERVIÇO

Data: toda quinta

Hora: 21h

Local: Ibiza Lounge – Taguatinga/DF

Ingressos: Entrada LIBERADA para Elas até as 23h30 (Lista) / R$ 15 após as 23:30

Eles R$ 15 até as 23h30 (Lista) / R$ 20 após as 23h30 lista (muboficial@gmail.com )

Informações: https://www.facebook.com/quintafrequencia/ | https://www.facebook.com/events/1873664902866745/