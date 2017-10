Programação da semana tem teatro para todos os gostos

Larissa Galli

cultura@jornaldebrasilia.com.br

Uma onda de espetáculos teatrais invade a capital esta semana e diferentes vertentes das artes cênicas tomam conta dos palcos de Brasília até o fim do mês. Festival de circo, monólogo, musical e espetáculos de humor são algumas das opções para o brasiliense.

Amanhã começa o primeiro festival Mestres de Circo, uma expansão da tradicional Mostra Zezito. Mais de 15 espetáculos locais, nacionais e internacionais que buscam resgatar a essência da arte circense são encenados até domingo. De acordo com Ana Flávia Garcia, uma das idealizadoras do evento, o festival entende a importância de reverenciar os grande mestres do circo.

“Mestre Zezito, por exemplo, influenciou praticamente toda a cena circense local de Brasília, deixou um grande legado. A maioria dos artistas passou por experiências com ele”, destaca Ana Flávia. Mestre Zezito foi o homenageado nas edições passadas, mas, este ano, o festival abre espaço para reverenciar outro nome importante: o palhaço Ary Pára-Raios, do Esquadrão da Vida.

Uma roda de conversa com o tema Circo e Resistência abre a programação do festival, às 18h30, no Conic (Setor de Diversões Sul). Após, tem o espetáculo Quando o Coração Transborda, do Esquadrão da Vida, com a participação da filha do mestre homenageado, na Sala Conchita do Dulcina, às 20h. A tradicional Noite de Gala, com apresentação de números da cena circense de Brasília fecha o primeiro dia de festival.

A discussão sobre a força de resistência do circo dá o tom de toda a programação, que se estende pelo Parque da Cidade (Asa Sul) e Torre de TV (Eixo Monumental). Segundo a idealizadora, o festival privilegia as trupes e os fazedores que resistem e continuam na atividade circense, mas também abre espaço para a nova cena. “Grupos que buscam fazer arte circense hoje em dia são uma expressão da resistência também”.

Todas as atrações têm entrada franca. Informações e programação completa no link facebook.com/festivalmestresdecirco. Classificação livre.

Voz encarcerada

De hoje a domingo é possível conferir o espetáculo Liberdade Assistida, monólogo inspirado em histórias de mulheres encarceradas ou que passaram pela prisão em diferentes cidades do País. A montagem marca a volta da atriz Marta Carvalho aos palcos e sua estreia em trabalho solo no teatro.

Marta conta que a peça foi construída com base em um trabalho de pesquisa realizado por ela sobre as mulheres negras em situação de cárcere. “É um tema que precisa ser discutido na sociedade brasileira”, defende. Ela teve a ajuda de amigas no desenvolvimento da montagem: “Nossa equipe é majoritariamente negra. Foi uma junção de forças e vozes femininas que contribuíram de alguma forma para o espetáculo”.

A peça Liberdade Assistida tem dramaturgia de Ana Flávia Magalhães Pinto e foi uma das vencedoras da categoria Artes Cênicas do 4º Prêmio Nacional de Expressões Culturais Afro-brasileiras, também conhecido como Prêmio Afro. Em cartaz até domingo, no Espaço Cena (205 Norte). De quarta a sábado, às 21h; domingo, às 20h. Ingressos: R$ 10 (meia-entrada). Informações: 3349-3937. Não recomendado para menores de 16 anos.

Retrato brasileiro

No fim de semana, um espetáculo com a cara do Brasil chega à capital. Rio mais Brasil, O Nosso Musical é estrelado por Cris Vianna, Leonardo Vieira, Danilo de Moura, Danilo Mesquita e outros 16 atores multi-instrumentistas que fazem um retrato do País no palco do Teatro Unip (913 Sul). Com a ideia de repensar o Brasil por meio da arte, a montagem trata sobre questões atuais de maneira crítica, mas sem perder a esperança característica do povo tupiniquim.

O musical tem como ponto de partida o livro O Povo Brasileiro, do antropólogo Darcy Ribeiro, lançado em 1995. Idealizado por Gustavo Nunes e dirigido por Ulysses Cruz, o espetáculo cumpre curta temporada em três apresentações: sábado, às 17h e 21h; e domingo, às 19h.

Ingressos a partir de R$ 25 (meia-entrada). Informações: 2192-7080. Classificação livre.

