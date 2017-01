Pré-carnaval à beira lago remonta clima de folia baiana em Brasília

Que tal curtir o pôr do sol à beira lago ao som de clássicos da música baiana no maior evento de pré-carnaval da capital federal? O Bloquinho das Antigas, festa que acontece na Orla da Prainha do Clube da Engenharia, neste sábado (28), a partir das 16h, vai proporcionar uma sunset com os maiores representantes do axé em Brasília, Guga Camafeu e Bloco Santo Pecado. Os ingressos custam R$30 (feminino) e R$ 50 (masculino).

Depois da imensa repercussão conquistada no quadro Iluminados, do dominical Faustão, da TV Globo, o cantor Guga Camafeu inicia 2017 com o pé direito. O artista lança o álbum Joia rara, gravado no ano passado, – em show no projeto Na Praia, na orla do Lago Paranoá–. Entre os destaques está a canção Meu Camafeu.

Guga Camafeu iniciou sua caminhada no axé em 2012, com releituras dos principais hits da Bahia. O vocalista conquistou rapidamente o reconhecimento do público local, o que o levou a abrir shows de artistas como Ivete Sangalo, Timbalada, Durval Lélis, Bell Marques, entre outros.

Idealizado pelos irmãos João Gustavo e Rodolpho Xéu, o Bloco Santo Pecado foi criado em 2013 com o desejo de se tornar um dos maiores grupos percussivos do Distrito Federal, e conseguiu. Inspirado na musicalidade baiana de artistas como Olodum, Timbalada, Chiclete com Banana e Ivete Sangalo, o grupo abusa de ritmos como o axé e samba-reggae para trazer o clima do carnaval de Salvador para suas apresentações. Já é, de Jauperi; Perdido de amor, de Edson Gomes; e Alegria geral; do Olodum são alguns dos hinos do carnaval soteropolitano que o grupo irá entoar no sábado (28).

SERVIÇO

Data: 28 de janeiro

Hora: 16h

Local: Prainha do Clube da Engenharia – Setor de Clubes Sul

Ingressos: Com nome na lista bônus, até às 18h: R$ 20 (feminino) e R$ 40 (masculino). Sem nome na lista bônus, ou após às 18h: 30 (feminino) e R$ 50 (masculino).

Informações: (61) 3342-2232

Classificação indicativa de 16 anos