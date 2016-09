Percussionista do Barão Vermelho morre aos 66 anos no Rio de Janeiro

Aos 66 anos, o músico Peninha, percussionista do Barão Vermelho, morreu na tarde desta segunda-feira (19), por volta das 17h30. Desde o começo do mês, ele estava internado em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro, em estado grave, com problemas digestivos. Peninha foi vítima de uma hemorragia no estômago. A informação foi confirmada por Roberto Frejat, vocalista da banda, ao O Globo.

O percussionista entrou na banda em 1986, no disco “Declare guerra”, o primeiro após a saída de Cazuza. O corpo de Peninha, que deixa quatro filhos, deverá ser cremado.