Outback realiza ação em prol da AACD

No dia 6/11, o Outback Steakhouse realiza pelo segundo ano o Iced Tea Day, dia em que o valor líquido arrecadado com a venda do clássico Iced Tea será revertido para a AACD – Associação de Assistência à Criança Deficiente. Nos sabores limão, pêssego, cranberry (R$ 10,75) ou tradicional (R$ 9,75), os chás do Outback possuem cortesia de refil como tradição do restaurante, em que o cliente só paga o primeiro copo e todos os seguintes são por conta da casa. A ação é válida em todas as unidades do Brasil durante todo o dia 6.

O superintendente Geral da AACD, Valdesir Galvan, acredita que iniciativas como essas são de grande importância, principalmente no atual cenário econômico. “Nossa instituição, por ser filantrópica e sem fins lucrativos, necessita de doações para manter os serviços de excelência na área de reabilitação física e estamos muito felizes em contar com o apoio do Outback mais uma vez”, afirma o executivo.

Serviço:

Dia do Chá Gelado Outback – Iced Tea Day

Quando: 6 de novembro de 2017

Onde: Todas as unidades Outback no Brasil

Como participar: Na compra de um dos chás do Outback – sabores limão, pêssego, cranberry (R$ 10,75) ou tradicional (R$ 9,75) – o cliente só paga o primeiro copo e todos os seguintes são por conta do restaurante (refil). Toda a arrecadação com a venda do chá gelado será revertida para a AACD.

Sobre o Outback Steakhouse

A rede Outback Steakhouse possui 87 restaurantes no Brasil, está presente em 37 cidades, 14 Estados brasileiros e Distrito Federal. No mundo está em 22 países entre Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no país foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion®, o Outback caiu no gosto do brasileiro graças à qualidade, fartura e sabor marcante da culinária oferecida somados à descontração no atendimento e as instalações aconchegantes.

Sobre a AACD

A AACD, Instituição filantrópica e sem fins lucrativos, atua há 67 anos com excelência em prol da pessoa com deficiência física e da ortopedia de alta complexidade. Somente em 2016, a Instituição realizou cerca de um milhão de atendimentos, em suas unidades presentes em seis estados. Com a crença no estabelecimento de uma sociedade que convive com as diferenças, porque reconhece em cada indivíduo sua capacidade de evoluir e contribuir para um mundo mais humano, a Instituição investe em tecnologia e em seus profissionais para garantir resultados. Acesse: aacd.org.br