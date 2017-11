Nova varanda do Restaurante Manzuá recebe cantor e compositor Fábio Cavanha todos os sábados

Os ares praianos do Restaurante Manzuá do Pontão do Lago Sul não poderiam ficar melhores com sua nova varanda, inaugurada na última terça-feira (7). Porém, além da atmosfera litorânea do local, a casa vai receber todos os sábados, a partir das 17h, a presença do cantor brasiliense Fábio Cavanha.

“Pensamos nesse horário pois é um momento em que o Pontão do Lago Sul fica ainda mais bonito. Quando o sol está quase se pondo”, conta o músico sobre sua parceria com o restaurante.

O brasiliense que desempenha trabalho como compositor, cantor, violonista, guitarrista e produtor, vai mostrar em seus shows na varanda que a sua versatilidade não é exclusiva apenas às letras e instrumentos. “Preparei um repertório recheado com músicas que eu adoro cantar, que variam desde o samba rock até o soul music”, destaca o cantor.

Sobre Fábio Cavanha

Sua paixão pela música veio com a vontade de reproduzir sons que adorava ouvir. Adquirindo uma bagagem de inspiração pelas obras de Djavan, Caetano Veloso, Jorge Ben, Tim Maia, entre outros brasileiros como Tom Jobim e Luiz Gonzaga. Mas aos poucos outros nomes como Bob Marley, Michael Jackson e Stevie Wonder, surgiram como estímulo para o compositor.

Além das suas inspirações, Fábio Cavanha, que cursou a escola do Clube do Choro de Brasília, teve aulas com grandes professores de Brasília, entre eles Fernando Cesar com o violão e aulas de guitarra com o Kiko Peres. Para auxiliar no canto, o músico recebeu ensinamentos de Alírio Neto.

As composições

Fábio começou a compor ainda jovem e atualmente coleciona mais de 50 composições. Uma delas é Versos Sinceros, gravada pela banda de forró paulista Rastapé, que rendeu ao álbum uma venda de mais de 100 mil cópias, sendo reproduzida também em shows, televisão e rádio.

Serviço:

Show Fábio Cavanha na varanda do Manzuá

Local: Restaurante Manzuá do Pontão do Lago Sul

Horário: Ao sábados, a partir das 17h

Couvert: R$ 10

Informações: 3364-6090

Fotos: Hugo Schaly

Classificação indicativa livre