Projeto Noites de Quarta recebe Willian & Marlon

O projeto Noites de Quarta, da Bamboa Brasil, é o ponto de encontro certo dos brasilienses amantes da música sertaneja. Nesta quarta (11), a partir das 22h, as duplas Willian & Marlon e Henrique & Ruan fazem um apanhado dos maiores sucessos do ritmo. Para fechar a noite, DJ Gusttavo Carvalho coloca todo mundo para dançar com seu setlist repleto de progressive house, deep house e low bpm.

ATRAÇÕES

Repertório que vai do romântico aos arrochas, sem esquecer das tradicionais modas de viola. Essa é a receita que Wilian & Marlon traz para o show do próximo Noites de Quarta. Prestes a fazer show em comemoração aos quatro anos, a dupla apresenta músicas como Mil vezes pior e E era eu que prometem garantir o clima de romantismo do show. As canções que marcaram o início da carreira da dupla também não ficarão de fora, a exemplo de Quando eu te pegar, Fica aí então e Largou o namorado. Ingressos com nome na lista até às 23h: R$ 10 (feminino) e R$ 40 (masculino). Sem nome na lista, ou após às 23h: R$ 40 (feminino) e R$ 50 (masculino).

Henrique & Ruan chega com repertório autoral e canções conhecidas do público local como os novos singles Viva la vida e Alô DJ. Além de clássicos que ficaram conhecidos nas vozes de artistas como Bruno & Marrone e Pedro Paulo & Matheus, entre eles, Zuar e beber, Por onde andei e Telefone mudo. No show, os músicos reservam espaço para Um só love e Uma e quinze da manhã, hits que os fizeram despontar no centro-oeste brasileiro.

Com dez anos de carreira, DJ Gusttavo Carvalho esbanja experiência, personalidade e o famoso feeling de pista. Durante sua trajetória, já dividiu as picapes com nomes internacionais da música eletrônica como Steve Angelo, Fat Boy Slim, Richard Gray e Abel Ramos. Em seu setlist, o DJ passeia por estilos como o progressive house, deep house e low bpm. Atualmente Gusttavo Carvalho é DJ residente da Bamboa Brasil e já conquistou seu séquito entre os amantes da cena eletrônica.

SERVIÇO

Data: Quarta, 11 de janeiro

Hora: 22h

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul)

Ingressos: Com nome na lista até às 23h: R$ 10 (feminino) e R$ 40 (masculino).

Sem nome na lista, ou após às 23h: R$ 40 (feminino) e R$ 50 (masculino).

Informações: (61) 3334-4450

Classificação indicativa 16 anos