Noite da Bamboa Brasil traz Só Pra Xamegar e Zé Felipe & Miguel dia 10 de novembro

A capital federal é conhecida Brasil a fora por ser a cidade do rock. Muitas bandas desse estilo que se consagraram no cenário nacional nasceram em Brasília. Com o tempo, a noite brasiliense se mostrou cada vez mais eclética. Por isso, a Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul) apresenta a Festa Black White no dia 10 de novembro (sexta). O evento conta com a animação do grupo Só Pra Xamegar e todo o carisma da dupla sertaneja Zé Felipe & Miguel. Pedro Paulo & Matheus e MC Markinho invadem o palco e fazem participações especiais nos shows. Além disso, o DJ Gusttavo Carvalho agita a pista nos intervalos a partir das 22h.

Só Pra Xamegar

Publicidade

Formada pelo vocalista Nego Rainer, o guitarrista, Oslayn Miranda, e o sanfoneiro Bruno Rios, a banda Só Pra Xamegar possui mais de doze anos de muito forró e suingueira. Os músicos apresentam canções como Te quero cada vez mais, Cansei de sofrer e Posição da Peppa Pig que, juntas, reúnem milhares de visualizações no Youtube.

Zé Felipe & Miguel

A dupla Zé Felipe & Miguel, Conhecida por mesclar o sertanejo com outros estilos musicais, como o pop e o rock, tem uma personalidade única. Zé Felipe, filho de músico, deu início à carreira aos 14 anos, influenciado pelo pai. Já Miguel, que sempre foi apaixonado por artes já passeou por diferentes ritmos como a MPB e o maracatu, até se apaixonar pelo sertanejo. Ele também é compositor e, por consequência desse dom, se uniu a Zé Felipe para realizar o sonho de cantar.

DJ Gusttavo Carvalho

Para os amantes da música eletrônica, o DJ Gusttavo Carvalho trará o melhor do EDM. Com dez anos de bagagem no estilo musical, ele promete agitar a pista com seu low bpm e house. Ao longo de sua carreira, Gusttavo Carvalho já fez parcerias de sucesso. Tocou com ícones da cena eletrônica mundial como Tocadisco, Fat Boy Slim, Abel Ramos, Steve Angelo e Keemo. O DJ é reconhecido e amado pelos brasilienses que curtem eletronic dance music.

SERVIÇO

Festa Black White na Bamboa Brasil

Dia: sexta, 10 de novembro de 2017.

Horário: a partir das 22h.

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Informações: (61) 3334-4450.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.

INGRESSOS

Com nome na lista, até às 23h: 30 reais (unissex).

Sem nome na lista, ou após às 23h: 50 reais (unissex).

*Aniversariante do mês tem a entrada liberada, com direito a um acompanhante. Enviar e-mail especificando o aniversariante e a data de nascimento.

*E-mail para envio do nome: sexta@bamboabrasil.com.br (enviar lista até às 19h do dia do evento).

*VALORES REFERENTES À MEIA-ENTRADA E SUJEITOS A ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO.

PONTOS DE VENDAS

Vendas físicas

Bilheteria da Bamboa: diariamente, das 10h às 19h.