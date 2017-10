Neste Dia Nacional da Saúde Bucal, dentista dá orientações para evitar doenças na boca

Esta quarta-feira, dia 25 de outubro, é o Dia Nacional da Saúde Bucal. A data visa conscientizar as pessoas sobre a prevenção de doenças nessa parte do corpo. A dentista Ana Luiza Andrade conta que muitas pessoas vão ao dentista somente por motivos estéticos ou depois que sentem alguma dor.

“Muitos só vão ao consultório depois que o problema já começou. O melhor é tomar medidas preventivas para ajudar a evitar o surgimento de doenças, não só na boca, mas em outras áreas também. A boca pode ser uma porta de entrada de micro-organismos que podem provocar infecções e outros malefícios”, alerta a profissional.

Publicidade

Algumas doenças comuns na boca são as cáries, que danificam a estrutura dentária; a gengivite, inflamação na gengiva; e a periodontite, quando a inflamação se aprofunda e chega a atingir os ossos que sustentam os dentes. Outra condição que merece cuidados intensivos é o câncer de boca. “Muitas vezes, é o dentista que identifica um sinal suspeito de câncer, e encaminha o paciente para o oncologista. As pessoas precisam estar atentas a quaisquer alterações que ocorram na boca, como feridas e aftas que não cicatrizam”, aconselha Ana Luiza.

Uma das principais causas das doenças bucais é o acúmulo de placa bacteriana, que pode se solidificar, formando o tártaro, uma substância amarelada em volta dos dentes. “Nesses casos, só um dentista profissional pode retirar o tártaro, com os equipamentos e recursos certos. A pessoa não consegue tirar sozinha com a escovação e, se tentar de outras formas, pode acabar lesionando a gengiva”, afirma.

Para se prevenir, veja mais dicas da dentista Ana Luiza Andrade:

-Preste atenção a sinais suspeitos de doenças nos lábios e na cavidade oral, como feridas e aftas que não cicatrizam, manchas brancas ou avermelhadas e sangramentos;

-Tenha uma dieta equilibrada, sem exagerar no consumo de alimentos açucarados. As bactérias da boca, em contato com o açúcar, produzem ácidos que danificam a estrutura dos dentes — são as famosas cáries;

-Evite fumar;

-Mantenha os cuidados com a escovação dos dentes;

-Lembre-se de usar fio dental e de escovar a língua;

-Vá regularmente ao dentista, para realizar medidas de prevenção das doenças;

-Use protetor solar labial, o que ajuda a prevenir o câncer nos lábios;

-Se houver necessidade de usar próteses dentárias removíveis (as dentaduras), elas devem estar bem adaptadas à boca, para não gerarem ferimentos e desconfortos.