Mix de gêneros musicais marcam o Baile da Dondoca neste sábado (04)

No próximo sábado (04), o brasiliense terá um evento diversificado para curtir o fim de semana na Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul). O Baile da Dondoca conta com atrações que vão do funk ao axé. A percussão do Bloco Santo Pecado, o clima eclético do grupo Mistura Perfeita e Thiago Nascimento são alguns dos responsáveis por animar o público a partir das 22h.

ATRAÇÕES

Bloco Santo Pecado

Idealizado em 2013, pelos irmãos João Gustavo e Rodolpho Xéu, o bloco surgiu com a ideia de ser um dos maiores grupos percussivos do Distrito Federal. Olodum, Timbalada, Chiclete com Banana e Ivete Sangalo são inspirações do grupo, que abusa de ritmos como o axé e samba-reggae em suas apresentações. O clima tropical de salvador promete predominar a casa.

Mistura Perfeita

A banda brasiliense Mistura Perfeita, agita o clima por onde passa com muito reggae, axé, swingueira, funk, forró sertanejo, dentre outros. O grupo mostra em seus shows que não leva a mistura à toa. Chegam a apresentar clássicos como Não deixe o samba morrer e Trem das onze a sucessos atuais como Camarote e Metralhadora. Com essas combinações ecléticas de ritmos e gêneros, o grupo foi ganhando fãs pela animação sem parar.

Clima de Montanha

A marca do grupo é a junção do samba com a MPB, originando o SampaPop. Formada em Brasília, a banda é considerada a melhor do gênero no cenário musical. Em 2011, gravaram seu primeiro DVD, aqui na cidade. Dois anos depois, gravaram outro, em comemoração os 10 anos de carreira do grupo, chamado Clima 10 anos.

Na Gandaia

Esse sábado (04), também é de pagode com o grupo Na Gandaia. Os batuques e ritmos agitados têm inspiração em nomes como Rodriguinho, Jeito Moleque e Exaltasamba. Dentre as músicas autorais, pretendem botar samba nos pés do público com Dilema, Rindo à toa, Meu samba e Tá na pele.

Thiago Nascimento

Com ritmos tropicais, o cantor Thiago Nascimento traz em seu setlist a influência de bandas como Harmonia do Samba, Oz Bambaz, Psirico e Léo Santana, o melhor da música baiana em seu show. O repertório do artista possui hits de carnavais passados: Metralhadora, Devagarinho e Daquele jeito, assim como, apresenta as apostas para 2017 como Zero a dez, de Ivete Sangalo; Mulheres no poder, Psirico; e Taco taco, Léo Santana.

SERVIÇO:

BAILE DA DONDOCA – com Bloco Santo Pecado, Mistura Perfeita, Clima de Montanha, Na Gandaia, Thiago Nascimento. Participações de MC Jenny e Dj Kaká.

Dia: Sábado, 4 de fevereiro de 2017, às 22h.

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.

Informações: (61) 3334-4450.

Ingressos

Com nome na lista até às 23h: R$ 10 (feminino) e R$ 40 (masculino).

Sem nome na lista, ou após às 23h: R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino).

*E-mail para envio do nome: sabado@bamboabrasil.com.br (enviar lista até às 19h).

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alteração sem aviso prévio.

Pontos de vendas

Vendas físicas (sem taxa de conveniência): Bilheteria da Bamboa e Lojas Zimbrus.

Vendas online: www.bilheteriadigital.com.br.