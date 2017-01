Milionário e Marciano fazem show histórico em Brasília neste sábado (28)

Milionário e Marciano trazem para Brasília o projeto Lendas, neste sábado (28), a partir das 22h, na Bamboa Brasil. O ícones fazem um passeio por canções que marcaram história quando os dois ainda cantavam ao lado dos saudosos José Rico e João Mineiro, respectivamente. A dupla Boni & Belluco abre a noite, que se completa com o setlist do DJ Gusttavo Carvalho. Os ingressos para pista custam R$ 50 (unissex) e R$ 70 para camarote (unissex). A classificação indicativa é de 16 anos.

Tanto Milionário & José Rico, quanto João Mineiro & Marciano, são duplas que se consolidaram no início da década de 1970, quando a música sertaneja ainda era chamada de caipira. Os quatro cantores foram os precursores do romantismo mais urbano, que se modernizou, e influenciou nomes como Zezé di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo e João Paulo & Daniel, destaques na década de 1990.

Depois das difíceis perdas de João Mineiro, em 2012, e José Rico, em 2015, os veteranos se juntaram para uma inesquecível homenagem aos parceiros de palco. No projeto Lendas, a nova dupla Milionário & Marciano encanta os fãs com repertório repleto de clássicos como Se eu não puder te esquecer, Decida, Do mundo nada se leva e Ainda ontem chorei de saudade.

Gravado em São Paulo, no Citibank Hall, o CD e DVD Lendas deu novo fôlego aos cantores e experientes. “Voltar aos palcos é um desafio diário. Estou com a sensação de recomeço, ainda sinto àquele frio na barriga, como há 45 anos”, descreve Milionário. “Reencontrar nossos fãs e dividir o palco com um ídolo é uma sensação indescritível. Me sinto jovem novamente”, completa Marciano.

Mais atrações

Quem abre a noite romântica são os sertanejos Bonni & Belluco, que promete um show a altura da atração principal. A dupla brasiliense, que comemorou em 2016 nove anos de carreira, tem se destacado no cenário de música sertaneja local. O primeiro hit, Capital sertaneja, logo caiu no gosto dos fãs do ritmo universitário. De lá para cá, os artistas lançaram novos sucessos, entre eles, Amor, amor, amor e Joia falsa. Exímios compositores, Bonni & Belluco também promete apresentar um repertório autoral conhecido pelo público nacional nas vozes de artistas como Gusttavo Lima, Aviões do Forró, e César Menoti e Fabiano.

Com dez anos de carreira, DJ Gusttavo Carvalho esbanja experiência, personalidade e o famoso feeling de pista. Durante sua trajetória, já dividiu as picapes com nomes internacionais da música eletrônica como Steve Angelo, Fat Boy Slim, Richard Gray e Abel Ramos. Em seu setlist, o DJ passeia por estilos como o progressive house, deep house e low bpm. Atualmente Gusttavo Carvalho é DJ residente da Bamboa Brasil e já conquistou seu séquito entre os amantes da cena eletrônica.

SERVIÇO

Data: 28 de janeiro

Hora: 22h

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul)

Ingressos: Pista: R$ 50 (unissex) | Camarote: R$ 70 (unissex)

Informações: (61) 3334-4450

Classificação indicativa 16 anos