MC Linn desembarca na capital neste sábado

MC Linn da Quebrada desembarca pela primeira vez em Brasília neste sábado (28) para apresentar hits como Enviadescer, Bixa Preta, e Mulher, em um show pra lá de rebolante. A apresentação marca o primeiro aniversário da festa FACTORY. Além de Linn, a edição especial batizada de RE-EXISTIR terá outras seis atrações: Djs Bruno Antun, Ária Rita, Sadboys, Afrobixas, e Porndeeladin. A drag Divina abre a noite com sua performance. A festa acontece na USINA Centro de Arte e Entretenimento. Os ingressos custam R$ 15 (1º lote) e R$ 20 (2º lote) no site www.sympla.com.br e R$ 30 (na porta).

MC LINN DA QUEBRADA

Bailarinx, performer e terrorista de gênero. Essas são algumas das referências da MC Linn da Quebrada que, agora, também usa a música – especificamente o gênero funk – como ferramenta de transformação social e poderosa arma na luta pela quebra dos paradigmas sexuais. Munida de letras políticas, poderosas e dançantes, o show da cantora MC Linn é uma mistura de protesto, artes visuais e muita dança. Entre as referências de Linn no mundo do funk estão artistas como Mc Xuxú, Mc Trans, Deize Tigrona, Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e a precursora Cláudia Wonder.

Formada na Escola Livre de Teatro de Santo André, estudou ballet clássico e dança contemporânea no Centro de Artes Pavilhão D e moradora de um bairro localizado na extrema Zona Leste de São Paulo, Linn explica que o seu trabalho como cantora e compositora de funk tem como objetivo empoderar a periferia. “Eu falo de um lugar no qual eu me reconheço, falo da quebrada, com a quebrada e para a quebrada. Falo sobre movimento e resistência. Dançar sobre as ruínas desse patriarcado machista é libertador. Emitir essa mensagem a partir de um corpo preto, bixa, pobre, abjeto.” Mais informações no site: www.linndaquebrada.com.

FACTORY

Unindo todas as formas de arte e apoiando jovens artistas da capital e de fora, a FACTORY foi criada por produtores brasilienses que preferem o mistério do anonimato. Batizada em homenagem ao estúdio que o mestre da Pop Arte Andy Warhol mantinha em Nova York, se a Factory norte-americana foi espaço de festas e encontros de drags, pintores, cineastas, atores e outros artistas, a versão brasiliense guarda a mesma essência contestadora e irreverente.

SERVIÇO

Data: 28 de janeiro

Hora: 22h30

Local: USINA Centro de Arte e Entretenimento (SOFN Quadra 01 Conjunto B Lote 12)

Ingressos: R$ 15 (1º lote) e R$ 20 (2º lote) no site www.sympla.com.br e R$ 30 (na porta).

Classificação indicativa 18 anos