MC G15 desembarca na capital em fevereiro

Dono do sucesso Deu Onda chega a Brasília no dia 11 (sábado) e se apresenta no Net Live, a partir das 22h. Ingresso custam R$ 60 unissex meia entrada

Um dos maiores fenômenos do inicio de 2017 já tem data para desembarcar na capital federal. No próximo dia 11 de fevereiro, MC G15 chega em Brasília com o sucesso Deu Onda, no Net Live, a partir das 22h. O sertanejo Thales Lessa, Dj Kaká e uma atração surpresa completam a festa. Os ingressos custam R$60 unissex meia entrada.

“Deu Onda” alcançou o 3º lugar entre as músicas mais tocada no mundo em um ranking semanal divulgado pelo YouTube. Lançado em 21 de dezembro de 2016, o clipe já ultrapassa a marca de 97 milhões de vizualizações na internet.

SERVIÇO

Data: 11 de fevereiro

Hora: 22H

Local: Net Live – Brasília/DF

Ingressos: R$60 unissex (meia entrada)

Informações: (61) 98649-9191 | (61) 98482-3461

Classificação indicativa 16 anos