Mario Sergio Cortella faz palestra em Brasília

No dia 23 de outubro, a partir das 19h30, Mario Sergio Cortella irá realizar uma palestra na Hípica Hall, com tema “Ética, convivência e família”. Vida Decente – o que implica refletir sobre iniciativas decentes; Ética nos Negócios – propósitos saudáveis e inteligência empreendedora na comunidade; e Carreira e Empresa – unindo objetivos – serão as vertentes trabalhadas por ele.

Este encontro será baseado em seu livro Família – urgências e turbulências. No livro, Cortella se vê desafiado por perguntas que têm provocado preocupação em diversos segmentos da sociedade, especialmente entre os pais que percebem uma irrefreável erosão das relações familiares: Como melhorar o convívio entre pais e filhos? Como educar os jovens? Como estipular limites a eles? Como ser presente na criação e educação dos filhos, diante da vida atribulada que os adultos têm? Como evitar a fragmentação das relações familiares? Como não deixar que a tecnologia atrapalhe o convívio e os estudos? Como impor autoridade a jovens cada vez mais desacostumados a obedecer? Como lidar com crianças e jovens que parecem estar tão mimados quanto despreparados para enfrentar as dificuldades da vida?

A obra traz em suas páginas, além de respostas para estes e outros questionamentos, um posicionamento firme e claro: os pais que enfrentam situações como essas devem estar sempre alertas aos riscos que os conflitos em família podem provocar e, mais do que isso, devem adotar uma postura ativa, urgente e corajosa para encontrar soluções. “Estamos vivendo o momento de heroificação do atalho”, Mario. Para ele, este apodrecimento ético que favorece a corrupção está diretamente ligado à falta de diálogo, de troca e de relações sadias na convivência familiar. Seu objetivo na obra é explicar que a disciplina, com amorosidade, conduz a um bom lugar. Em tempos da dicotomia entre as abundantes conexões virtuais e o escasso contato real, ele prega e pede por mais tempo de qualidade entre pais e filhos.

SOBRE O PALESTRANTE

Mario Sergio Cortella é filósofo, escritor, educador, professor universitário e um dos palestrantes mais famosos do país. Leciona no departamento de Educação e no Departamento de Teologia e Ciências da Religião da PUC-SP. É ainda professor-convidado da Fundação Dom Cabral, desde 1997. Cortella possui várias obras publicadas na área de filosofia e educação.

INFRAESTRUTURA:

O Hípica Hall é considerada uma das melhores casas de eventos de Brasília, tem capacidade para até duas mil pessoas, estrutura confortável e moderna, amplo estacionamento, localização central e buffet de alto padrão comandado pela Hípica Hall Buffet.

Serviço:

Palestra Mario Sergio Cortella

Local: Hípica Hall – Setor Hípico Sul, Área Especial, Lote 08, Brasília-DF

Data: 23 de outubro

Horário: 19h30

Informações:

Tel: (61) 3345-0011 / 3345-6879 / 98434-0436

E-mail: producao@hipicahall.com.br

Valores:

R$ 200,00 – somente palestra

R$ 350,00 – palestra + coquetel de lançamento + livro “Família – urgências e turbulências”