Léo Reis & Maritaca é um dos destaques do Circuito Cerrado de Rodeio

O fim de semana vai ser animado na Vila São José, em Brazlândia. A 22ª etapa do Circuito Cerrado de Rodeio, que vai para a sexta edição em 2017, acontece de 19 a 22 de outubro. O destaque da festa acontece no dia 21 (sábado), com a dupla Léo Reis & Maritaca. A partir das 21h, quem também se apresenta no local são as duplas Paulla e Paolla e Pedro Paulo & Matheus.

Léo Reis & Maritaca

A dupla é formada por dois amigos mato-grossenses que têm uma paixão em comum: a música sertaneja e a vontade de encantar o público. Leonardo (Léo Reis) e o parceiro Leandro (Maritaca) já tinham carreira solo e faziam sucesso nos bares que tocavam. Em outubro do ano passado, se juntaram para realizar o novo projeto. Com repertório que reúne desde músicas autorais até grandes sucessos do sertanejo de raiz, eles são românticos incorrigíveis.

Mais sobre o evento

Além da música boa, o público terá muitas outras opções para se divertir. O circuito traz um grande rodeio que promete muitas emoções ao público. Os pequenos também não ficam de fora da festa, o rodeio de bezerro vai ser só aventura para a criançada. Praça de alimentação e estacionamento privativo garantem conforto e tranquilidade para curtir tudo que o local oferece.

SERVIÇO

Dia: 19 e 22 de outubro de 2017.

21 de outubro — Show da dupla Léo Reis & Maritaca

Horário: a partir das 21h.

Local: Vila São José, Brazlândia, ao lado do restaurante comunitário.

Informações: (61) 99946-6629

Classificação indicativa: livre.

INGRESSOS

20 reais

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alterações sem aviso prévio.