Kevinho faz o grave bater na Bamboa Brasil, no próximo dia 17 de novembro

MC Kevinho, revelação do funk neste ano, apresenta seus sucessos para o público brasiliense na Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul). Dono de hits que embalaram o carnaval e as maiores festas do País, o cantor sobe ao palco no dia 17 de novembro, a partir das 22h. A noite conta com atrações para todos os gostos. Só Pra Xamegar, Wagner Simão, Heverton & Heverson e a música eletrônica do DJ Gusttavo Carvalho completam a noite.

Os ingressos, que custam 60 reais (frente palco) e 80 reais (camarote), já podem ser adquiridos na bilheteria da Bamboa. Quem preferir, também poderá comprar pelo site da Furando a Fila. Os valores são referentes à meia-entrada e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Com cinco anos de carreira, Kevin Kawan, conhecido artisticamente por Kevinho, é dono de uma carreira meteórica. Lançou suas primeiras músicas no final de 2012, e hoje é conhecido em todo o Brasil e por todos os ritmos musicais. O MC é intérprete de singles conhecidos, como Tumbalatum, Turutum, Olha a Explosão, Grave Bater e Encaixa, com participação de Leo Santana. Quebrando recorde de visualizações no País, ele é um dos grandes nomes da música nacional, além de ser um dos responsáveis pela união do funk com o sertanejo.

Recentemente, Kevinho lançou a música Mentalmente, junto com Naiara Azevedo. A canção já possui mais de 129 milhões de views no Youtube. A junção do funk com a música caipira também ocorreu na canção Cê acredita, de João Neto & Frederico com participação do MC. O título da música que alcançou 97 milhões de visualizações faz referência a um bordão repetido frequentemente por Kevin.

Kevinho não esperava a repercussão tão rápida de suas músicas, inclusive internacionalmente. No início de outubro, o cantor ficou surpreso ao ver o vídeo que a ícone pop, Madonna, postou. Na postagem, os filhos da cantora escutam o hit Olha a explosão, sucesso no carnaval deste ano. Em resposta pelo Instagram, Kevinho disse ter zerado a vida. “Me sentindo honrado em ver a família da Rainha do pop curtindo nosso funk”, ressaltou o MC.

SERVIÇO

Dia: sexta, 17 de novembro de 2017.

Horário: a partir das 22h.

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Informações: (61) 3334-4450.

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.

INGRESSOS

Frente Palco — 60 reais

Camarote — 80 reais

*Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alterações sem aviso prévio.

PONTOS DE VENDAS

Bilheteria da Bamboa: diariamente, das 10h às 19h.

Vendas online: http://www.furandoafila.com.br/evento/61/KEVINHO