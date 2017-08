JK Shopping terá programação especial voltada para o Dia dos Pais durante todo mês

No segundo domingo do mês, dia 13/08, é comemorado o Dia dos Pais, e para celebrar e homenagear esse cara tão especial, nada melhor que curtir bons momentos e compartilhar atividades divertidas ao lado dele. Pensando nisso, o Centro Comercial preparou um combo de atrações para serem aproveitadas entre pais e filhos, que vão durar o mês inteiro. Para começar, os apaixonados por sinuca e futebol podem aproveitar o FootPool JK Shopping, a brincadeira que une as duas modalidades, já está disponível no piso L1 em frente à loja C&A.

E tem mais, os sortudos de plantão já podem se preparar, a promoção deste ano irá sortear o último lançamento da Fiat, um Argo Zero Km. Além disso, outros oito sorteios darão cortesias para curtir três dias no Rio Quente Resort, em Goiás.

A partir do dia 3 de agosto, cada R$ 100 em compras poderá ser trocado por um cupom para concorrer a premiação. Os clientes que possuem o Cartão BRBCARD (função débito e crédito), de qualquer bandeira, receberão cupons em dobro. A promoção dura até o dia 20 de agosto, data na qual o sorteio será realizado.

FootPool JK Shopping

A mais nova atração de bilheteria do JK Shopping tem a cara dos pais. Imagine poder jogar sinuca com os pés? É exatamente isso! Nessa brincadeira, pais e filhos irão tentar encaçapar a bola, mas dessa vez, ganha quem for bom de gol. Serão quatro “campos de sinuca” diferentes, montados no piso L1, em frente as lojas C&A. Leva a melhor quem acaçapar o maior número de bolas.

Serviço – FootPool JK Shopping

Data: disponível até 16 de setembro de 2017.

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 22h

Valor: R$ 10 (dez reais).

Local: Piso L1 em frente a C&A

Classificação: de 5 a 60 anos

Oficinas e recreação

No segundo domingo do mês é Dia dos Pais, uma oficina vai ajudar os pequenos a demonstrar todo o seu amor por eles, produzindo belos cartões em comemoração à essa data tão especial. A programação começa a partir das 15h, na praça central. Por lá garotada também vai se divertir com brincadeiras e gincanas.

Desafio Mira Gol

A partir do dia 18/08 tem mais atividade voltada para pais e filhos. O Mira Gol é uma ação que vai escolher os melhores cobradores de falta de Brasília, através de uma brincadeira simples, o chute ao gol. O objetivo é fazer o maior número de pontos. Cada participante terá direito a 3 chutes, que deverão ser feitos em até 30 segundos. Os primeiros mil colocados serão premiados e o grande vencedor vai para Orlando nos Estados Unidos assistir a uma partida do Orlando City em seu novo estádio.

Serviço – Mira Gol

Data: de 18 a 23 de agosto.

Horário: segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 12h às 22h

Valor: Gratuito.

Local: Praça Central

Classificação: Livre

JK Shopping

Endereço: Avenida Hélio Prates QNM 34 – entre Taguatinga e Ceilândia

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h

Telefone: (61) 3246-8601

www.jkshoppingdf.com.br

Facebook: facebook.com/jkshoppingdf