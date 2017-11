JK Shopping espera o Papai Noel com decoração congelante

A melhor época do ano está chegando e, para entrar de vez em clima de Natal, o JK Shopping apostou em uma decoração pra lá de especial, que vai levar a criançada para uma verdadeira viagem congelante rumo a casa do Papai Noel. E o público pode se preparar, uma série de espetáculos vão encantar e aquecer os corações para o grande dia, a chegada do Bom Velhinho! Aquele mesmo que cativou adultos e crianças nos dois últimos natais do Centro Comercial. Para a alegria da garotada ele chega no dia 15 de novembro, às 17h.

Quem for acompanhar esse momento tão esperado, além de bater um papo com o Papai Noel e garantir a foto do ano, vai se divertir com pinturas de rosto e se deliciar com a distribuição de pipoca e algodão doce, que começam a partir das 12h.

Com o tema “Natal na Montanha Nevada”, o cenário, montado na Praça Central, conta com uma enorme árvore de 14m de altura, rodeada, até o topo, por trenós e renas. Neve artificial, animais animatrônicos como lobos, pinguins, águias e todos aqueles bichinhos, carismáticos e fofos, que moram perto do Papai Noel dão o toque de realidade ao lugar.

Uma trilha de grama artificial atravessa o cenário, composta por elementos que retratam o ambiente do Polo Norte. Para completar a festa mais gelada da cidade, uma pista de patinação no gelo promete surpreender toda a família, com seus 300m² de pura diversão. Por lá, o público pode se aventurar praticando manobras, ou simplesmente fazer um passeio gelado. Também é a dica perfeita para quem nunca experimentou esse tipo de atração.

E não para por aí, seguindo o mesmo tema, uma Casinha da Árvore com escorregador e balanço vai entreter a garotada. O brinquedo é gratuito e pode ser aproveitado com toda a família, a atração fica na praça em frente a C&A.

Espetáculos no gelo

Enquanto o Bom Velhinho não aparece, nos dias 12, 13, 14 e 15/11, o público vai se emocionar com espetáculos natalinos que terão a pista de patinação como cenário. Todos dirigidos por Eduardo Marques, um dos mais requisitados diretores de espetáculos no gelo no Brasil, com a assistência de Andréia Tang, ex-integrante da Companhia mundialmente famosa Holiday On Ice. Durante a apresentação, patinadores, com expertise em shows e em competições artísticas nacionais e internacionais, interpretam personagens que entraram para história e fazem parte da infância de todos nós.

A história fala sobre uma grande festa no gelo, onde figuras saídas de contos de fadas, como Aladim, Jasmim, Princesa do Gelo, Pinóquio, Peter Pan, Sininho e Gato de Botas se encontram. Cada um terá sua própria apresentação musical e no final todos se unem para mostrar o verdadeiro significado do Natal – O nascimento de Jesus, celebrado pelos Reis Magos. Efeitos especiais também irão surpreender quem estiver por lá.

Promoção de Natal

Com tantas atrações assim, a expectativa para a data não poderia ser melhor. Segundo o superintendente do Centro Comercial, Marcos Atayde, o crescimento esperado em vendas é de 10%, em relação ao mesmo período do ano passado. O otimismo resultou em um investimento de 1,4 milhão de reais na campanha natalina.

A promoção deste ano vai sortear um presentão, daqueles que combina com todos os estilos e agrada a todos os gostos, um Fiat Toro 0Km. O mesmo ganhador também vai levar um cartão de débito (sem opção de saque) no valor de 20 mil reais.

Cada R$ 100 em compras poderá ser trocado por um cupom para concorrer a premiação, e clientes que possuem o cartão BRB ganham cupons em dobro. A promoção vai de 16/11 a 06/01/2017, data na qual o sorteio será realizado.

Serviço – Chegada do Papai Noel no JK shopping

Espetáculos Natalinos: dia 12/11 às 15h; 13/11 às 20h; 14/11 às 20h e 15/11 às 15h.

Chegada do Papai Noel: dia 15/11 às 17h.

Pinturas de rosto e distribuição de pipoca e algodão doce: dia 15/11 a partir das 12h

Local: Praça central

Entrada gratuita – Por ordem de chegada

Serviço – Pista de Patinação no Gelo

Data: de 17/11 a 04/03/2018

Horário: domingo a sexta-feira, 12h às 22h e sábado, das 10h às 22h.

Preço: R$ 30 para 30 minutos na pista e R$ 30 para 15 minutos no carrinho (crianças entre 2 e 4 anos)

Classificação: a partir de 5 anos. Crianças entre 2 e 4 anos podem participar utilizando o carrinho, conduzido por monitores.

JK SHOPPING

Endereço: Avenida Hélio Prates QNM 34 – entre Taguatinga e Ceilândia

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h e domingos e feriados das 12h às 22h

Telefone: (61) 3246-8601

www.jkshoppingdf.com.br

Facebook: facebook.com/jkshoppingdf