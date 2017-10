JK Shopping comemora Halloween com programação especial e gratuita para criançada

O Bailinho de Halloween que já virou tradição na cidade, vem com tudo em 2017. Para comemorar o dia do “Doces ou Travessuras”, o JK Shopping preparou uma programação imperdível, com muita diversão e nada de sustos, afinal, bom mesmo é comemorar o Dia das Bruxas com muitas brincadeiras. A farra acontece no próximo domingo, 29/10, a partir das 14h, em frente a C&A, no piso L1, e só termina no fim do dia, às 18h.

Para começar, a turma da Happy Dream vai divertir a criançada com animações, recreação infantil, pinturas de rosto horripilantes e distribuição de docinhos. Às 15h, a contadora de histórias, Nyedja Gennari promete entreter a garotada com contos incríveis de terror. Tudo isso em um cenário fantástico, com tudo que a data merece, produzido pela equipe de decoração de Virginia D’Arc. E, é claro, para curtir toda essa programação, a dica para a meninada é parecer fantasiado.



Serviço – Bailinho de Halloween do JK Shopping

Data: 29/10 – domingo

Hora: de 14h às 18h

Local: praça da C&A

Classificação: livre

Entrada: franca