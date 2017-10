Hospital Santa Luzia realiza curso de gestante no próximo sábado (28)

Estão abertas as inscrições para a turma deste mês do Curso de Gestante do Hospital Santa Luzia – Rede D’Or São Luiz. O encontro acontecerá sábado, dia 28 de outubro, das 8h às 17h. O curso é gratuito e se dirige às futuras mamães a partir da 24° semana de gravidez. As interessadas devem ligar na secretaria da Maternidade do HSL para garantir sua participação.

As aulas estão divididas em dois módulos ministrados por obstetras, anestesistas, fonoaudiólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, pediatras e enfermeiros. Não é pré-requisito que a gestante esteja fazendo pré-natal no Hospital Santa Luzia e todas poderão levar um (a) acompanhante. As participantes terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre gestação, parto e puerpério, trocar experiências e compreenderem seus novos papéis.

Publicidade

A Maternidade Santa Luzia – Rede D´Or São Luiz, que promoverá o evento, tem capacidade para realizar 400 partos por mês, aliando tecnologia de ponta e corpo clínico multidisciplinar especializado com ambiente acolhedor para mãe, recém-nascido e familiares. O moderno ambiente ocupa todo o 2º andar do Hospital Santa Luzia e oferece 30 quartos privativos, quatro salas de parto, 20 leitos da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal, além de entrada individualizada para o Pronto-Socorro de Ginecologia e Obstetrícia.

SERVIÇO:

CURSO DE GESTANTE DO HOSPITAL SANTA LUZIA

LOCAL: Auditório do Hospital do Coração do Brasil (em frente ao Hospital Santa Luzia) SHLS Conj. L 06 – Asa Sul, Brasília – DF

DIA: 28 de outubro de 2017 (sábado)

HORÁRIO: das 8 às 17h – com dois intervalos para coffee break

ENTRADA: Gratuita

CLASSIFICAÇÃO: Livre

VAGAS: 30

INSCRICOES: (61) 3445-6029