Grupo Mulheres do Brasil convida para o lançamento do Núcleo em Brasília

No dia 14 de agosto será lançado o novo núcleo Grupo Mulheres do Brasil em Brasília, o 12º do GMdB – uma associação idealizada pela empresária Luiza Helena Trajano, e que atua em diversas frentes, tais como combate à violência contra a mulher e à discriminação racial, incentivo ao empreendedorismo feminino, formulação de políticas públicas, educação, cultura, saúde, entre outros.

“As mulheres têm provado sua capacidade por meio de muito esforço e dedicação. Mas, ainda há barreiras a serem vencidas, como o preconceito e a violência”, afirma Luíza . “O Grupo Mulheres do Brasil contribui para a superação desses desafios por meio do estímulo à educação, ao empreendedorismo e à participação na tomada de decisões que envolvam a sociedade”, completa.

Publicidade

O intuito do GMdB é encorajar e fortalecer o protagonismo das mulheres na formulação de propostas e soluções para o País. Além de executar projetos próprios, o grupo atua em parcerias com ONGs, e faz a interlocução com os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Em Brasília, a implantação do núcleo está sendo conduzida pelas empresárias Janete Vaz e Sandra Soares Costa, pela economista Dulcejane Vaz e pela jornalista Sheila D’Amorim.

“As brasilienses são peças fundamentais para o grupo por morarem na Capital Federal e estarem próximas aos responsáveis por decisões importantes para o País. Todas serão bem-vindas”, diz Janete.

O evento é gratuito e aberto ao público feminino. As inscrições podem ser feitas por meio do link:

https://www.teleeventos.com.br/MDB_Brasilia/CadastroInfo/

Sobre o Grupo Mulheres do Brasil

Criado em 2013, em São Paulo, o Grupo Mulheres do Brasil é composto por mulheres de diferentes perfis e segmentos da sociedade: empreendedoras, executivas, donas de casa, líderes comunitárias, representantes de ONGs, jornalistas e estudantes.

Hoje, conta com mais de 5 mil participantes no Brasil e no exterior, em países como Portugal e Holanda. “O empoderamento feminino é uma das ferramentas mais eficazes para atingirmos o desenvolvimento sustentável. Para isso, a participação das mulheres de todos os setores do Distrito Federal será determinante para o alcance de nossos objetivos. Contamos com a sua presença”, convida Dulcejane.

Serviço:

Evento: Lançamento Grupo Mulheres do Brasil em Brasília

Data: 14/08, às 17h

Local: Centro Cultural Banco do Brasil

Endereço: SCES – Setor de Clubes Esportivos Sul – Trecho 2 – Edifício Tancredo Neves – Lote 22 – Asa Sul – Brasília-DF

Entrada gratuita