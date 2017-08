Grupo faz campanha de financiamento para produzir espetáculo inspirado em Harry Potter

O bruxinho mais querido e aclamado do mundo ganhou traços, sentimentos e formas na série de sete romances de fantasia escritos pela autora britânica J. K. Rowling. O personagem, que todos conhecem – mesmo quem não leu – é Harry Potter, um órfão que descobre ser um bruxo. A rica sinopse trata de preconceito, amizade, dramas pessoais, paixões e amadurecimento. A junção de tantas temáticas conquistou não apenas as crianças, mas adolescentes e marmanjos, além de ganhar as telonas e versões adaptadas em palcos de todo o mundo.

Agora, é uma moçada de Brasília que pretende trazer uma paródia da franquia para os palcos da capital federal. O responsável empenhado em concretizar esta magia de Harry às luzes da ribalta é o diretor musical e ator brasiliense Ricardo Taveira. Fã de carteirinha, o artista está à frende do espetáculo musical Um Reles Potter, uma adaptação do texto A Very Potter Musical. A comédia vem sendo ensaiada por uma equipe de 15 atores, dois coreógrafos, um diretor cênico, além da banda que tocará ao vivo. Todos são artistas da cidade que acreditam no projeto. A atração pretende homenagear os fãs de Hogwarts, garantir boas risadas e atrair o público adolescente para o teatro.

Publicidade

Para a realização de Um Reles Potter, no entanto, o grupo está com uma campanha de financiamento coletivo no site Catarse. Quem quiser ajudar na concretização do sonho basta entrar no link www.catarse.me/umrelespotter e contribuir com uma quantia que varia de R$ 20 a R$ 200. Os mecenas receberão diversas recompensas, como ter os nomes nos agradecimentos dos programas, uma varinha artesanal exclusiva do bruxo, DVD do musical ou até dois ingressos para ver a peça. Todas as contrapartidas estão detalhadas no Catarse. A campanha estará no ar até o dia 27 de agosto.

A ideia é que o espetáculo musical seja realizado em setembro, nos dias 1 (sexta-feira) às 21h; e 2 (sábado) e 3 (domingo), às 20h, no Teatro dos Bancários (314/315 Sul).

Serviço

Musical – Um Reles Potter

Dias 1 (sexta-feira), às 21h; 2 (sábado) e 3 (domingo), às 20h.

Local: Teatro dos Bancários (314/315 Sul)

Não recomendado para menores de 12 anos.

Informações: R$ 30 (meia-entrada). Também paga meia-entrada quem doar 1 kg de alimento não-perecível.