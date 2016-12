Grupo brasiliense Patubatê se apresenta na Caixa Cultural na próxima sexta

O grupo brasiliense Patubatê abre a programação de 2017 da CAIXA Cultural Brasília com o projeto Ruído Sonoro. De 6 a 8 de janeiro o público vai conferir um espetáculo musical de forte impacto visual explorando ritmos brasileiros como o maracatu, samba, funk, frevo, baião, ijexá, carimbó e muitos outros. Os ingressos começam a ser vendidos nesta terça (3) e custam R$ 10 a meia entrada.

Com 17 anos de história, o grupo já se apresentou em mais de 15 países e, recentemente, circularam por mais de 320 cidades brasileiras. Os músicos Fred Magalhães, Felipe Fiúza, Rodolfo Muñoz e os Djs Raffa e Leandronik, dominam o palco e trazem números musicais perfeitamente coreografados.

Os instrumentos musicais foram criados pelos próprios músicos a partir de material reciclável, como toneis de plástico, baldes de metal brilhoso, peças de carro e outros. Com uma afinação perfeita, Ruído Sonoro explora as percepções do público em um show visual e sonoramente impactante.

O grupo

O Patubatê atrai a atenção dos grandes promotores culturais do Brasil e do mundo há anos. O grupo já participou de eventos internacionais como Rock in Rio Lisboa e Madri, em 2008, o Festival da Lusofonia na China, em 2011, Goal to Brazil em Nova Iorque, no ano de 2013, e na edição 2013 do Festival Mundial de Percussão, em Nova Déli. O grupo já viajou também por todos os estados brasileiros e, mais recentemente, participou do Circuito Nacional do Revezamento das Tochas Olímpica e Paralímpica Rio 2016.

A performance do Grupo já conta com três DVDs. O primeiro, Ruído Sonoro, de 2012, teve como cenário o Estádio Nacional Maná Garrincha ainda em construção. O RS02, segundo DVD do grupo, foi gravado no Teatro Newton Rossi, no Sesc da Ceilândia, para uma plateia de crianças. O terceiro, ainda em fase de edição, foi gravado na Escola Classe da SQS 308, Super Quadra Residencial Modelo, e tem como cenário um painel de Athos Bulcão, a arquitetura de Oscar Niemeyer e o paisagismo de Roberto Burle Marx, inseridos no planejamento urbanístico de Lúcio Costa.

Oficina gratuita

Os integrantes do Patubatê irião ministrar uma oficina de aprendizagem de ritmos brasileiros e de sensibilização para a música no dia 7 de janeiro. Com instrumentos percussivos tradicionais e também com os instrumentos feitos a partir de sucata, os participantes da oficina vão conhecer e aprender, na prática, alguns ritmos bem brasileiros. A oficina tem caráter socioeducativo e de entretenimento e é voltada para crianças, jovens e adultos.

Serviço

Data: 6 a 8 de janeiro

Hora: sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro da CAIXA Cultural Brasília (SBS Quadra 4 Lotes 3/4)

Ingressos: R$ 10 (meia entrada)

Informações: (61) 3206-6456 | 61 98654-2569

Classificação indicativa livre

Oficina

Data: 7 de janeiro de 2017

Hora: de 13h às 17h

Classificação Indicativa 14 anos