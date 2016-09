Giramundo desembarca em Brasília para grande mostra

Os amantes do teatro de bonecos têm muito o que comemorar: o grupo mineiro Giramundo estará em Brasília entre 21 de setembro e 27 de novembro para grande mostra na Caixa Cultural Brasília. Na Mostra Mundo Giramundo, o grupo que é conhecido como um dos mais estáveis do teatro brasileiro promete exposição sobre processo criativo (21/09 a 27/11), palestra sobre a história do grupo (21/09), apresentação dos espetáculos “Alice no País das Maravilhas” (7 a 9/10), “Pedro e o Lobo” (4 a 6/10) e oficina de manipulação de bonecos (24/11).

A saga na Capital começa com a exposição que recria os 50 anos de trajetória do grupo. Em uma instalação cenográfica, o público entra em contato com croquis, desenhos, estudos, projetos, anatomia de bonecos e exemplares de títeres e marionetes que contam a história dos 34 espetáculos do Giramundo.

Com entrada franca, a exposição tem abertura para convidados no dia 20 de setembro, às 19h30, e segue em cartaz de 21 de setembro a 27 de novembro, com visitação de terça a domingo, das 9h às 21hm, na Galeria Principal da Caixa Cultural. Peças de acervo do Museu Giramundo, aberto em 2001 no bairro Floresta, em Belo Horizonte, compõem a mostra, que tem curadoria do grupo.

Em 21 de setembro, os diretores da companhia, Beatriz Apocalypse e Ulisses Tavares, ministram a palestra ilustrada “Caleidoscópio Giramundo”, a partir das 19h. Na atividade gratuita, marionetistas, estudantes de artes, de teatro e curiosos sobre o teatro de bonecos terão a oportunidade de conhecer a história do grupo de modo panorâmico, com a apresentação de cenas clássicas do repertório do grupo, ao vivo.

Nos dias 4, 5 e 6 de outubro, a companhia apresenta a peça “Pedro e o Lobo”. “É dever do compositor servir seus companheiros, embelezar a vida humana, e apontar o caminho para um futuro radiante”. Com esta afirmação cheia do otimismo pós revolucionário, Sergei Prokofiev anunciava em 1933, ao voltar do ocidente para a Rússia, sua terra natal, a função social de sua música: contribuir para a construção de um mundo melhor. Neste momento, Prokofiev, recebendo sugestão de Natalie Satz (diretora do Teatro Infantil de Moscou), concebe a história de um valente menino e de um lobo, para ensinar às crianças as diferenças entre os instrumentos de uma orquestra. Após duas semanas a música estava pronta. O sucesso da peça musical foi imediato. Prokofiev ganha enorme reputação como “compositor infantil”, a ponto do Comissário de Suprimentos do Governo Soviético, Anastas Mikoyan, convidá-lo para conduzir um programa de popularização de canções, poemas e contos infantis tradicionais.

A versão para bonecos de Pedro e o Lobo reforça com imagens a ideia inicial da versão musical: compartilhar com as crianças a estrutura elementar de uma orquestra, seus principais timbres e grupos de instrumentos. O Giramundo optou pelo marionete a fio por sua ampla gama de movimentos que proporcionam grande possibilidade de expressão. A figura e o texto do narrador, previstos na partitura de Prokofiev, foram substituídos pelos marionetistas que reduziram as intervenções explicativas dentro da parte musical e reforçaram as informações sobre os instrumentos musicais. A ideia teatral do espetáculo é sintética e comunicativa. Os cenários foram substituídos por um desenho em um quadro negro, as vozes dos personagens surgem ao vivo e o plano do palco passa a ser o do chão. Ao mesmo nível dos pequenos espectadores. O resultado é uma grande brincadeira onde as crianças se divertem e aprendem.

“Pedro e o Lobo” teve estreia em um shopping de Belo Horizonte e sua montagem foi uma das menos pretensiosas do grupo. O ano era 1993 e a oficina em que os artistas trabalhavam passava por uma reforma. O espetáculo, no entanto, é até hoje a maior bilheteria do Giramundo. Ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Entre 7 e 9 de outubro, o Teatro da Caixa recebe a apresentação do espetáculo “Alice no País das Maravilhas”, montagem de 2013 que sintetizou, à época, os 40 anos de trabalho do grupo, com um retrospecto da experiência acumulada por seus membros e os novos rumos tomados pela companhia a partir dos anos 2000. Vídeo animações e teatro de bonecos são a base para “Alice”. Na peça, o grupo investiga as possibilidades de convivência entre linguagens tradicionais e novas tecnologias. Cria-se aqui um “teatro virtual”, com o uso de bonecos digitais e projeção mapeada capazes de oferecer ao espectador uma experiência multissensorial, ampliando as possibilidades cênicas.

A sincronia entre atores, bonecos, vídeos e som gera uma organização que não pode ser caracterizada como ópera ou musical. Uma sobreposição de camadas de elementos cênicos que provoca a profusão de estímulos e amplia a recepção de sentidos e a sensação hipnótica e onírica na qual o espectador imerge, a exemplo do texto original de Lewis Carroll. A montagem é baseada na trilogia formada por Pinocchio, Vinte Mil Léguas Submarinas e Alice no País das Maravilhas, e não somente no texto que dá título ao espetáculo. Sessões às 19h no dia 7 de outubro, e às 16h nos dias 8 e 9 de outubro, com ingressos a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Com direção geral e roteiro adaptado de Marcos Malafaia, além da assistência de direção de Beatriz Apocalypse, a montagem ganha a animação de Ulisses Tavares, Marcos Malafaia, Guilherme Amarante, Vinícius Ladeira e Lucas Cancela. A música original, gravada para o espetáculo, tem assinatura de Fernanda Takai, ao lado de John Ulhoa (direção musical) e Lulu Camargo, membros do Pato Fu. “Alice” conta, ainda, com vozes de Takai, Beto Militani e Arnaldo Baptista.

Para complementar a estada do grupo na capital, uma oficina gratuita ministrada por Beatriz Apocalypse ainda é oferecida. Em “Treinamento de Manipulação para Marionetistas” a diretora da companhia repassa os princípios da manipulação profissional de bonecos, especialmente das técnicas de vara, fio e balcão. Cenas do repertório do grupo e bonecos de acervo serão utilizados na oficina, que busca proporcionar uma vivência concreta da arte do teatro de bonecos através de suas possibilidades expressivas.

Realizada dentro do Teatro da Caixa, com iluminação e palco profissionais, a oficina é uma novidade na história do grupo, já que utiliza os bonecos e cenas originais do Giramundo como base do trabalho. A oficina tem carga-horária de seis horas, de 09h às 12h e 14h às 18h e conta com 18 vagas a serem preenchidas por pessoas acima dos 16 anos. Inscrições por meio do site http://www.giramundo.org/.

SERVIÇO – MOSTRA MUNDO GIRAMUNDO

EXPOSIÇÃO MUNDO GIRAMUNDO

Abertura: 20 de setembro, às 19h

Visitação: 21 de setembro a 27 de novembro, de terça a domingo, das 9h às 21h

Local: Galeria Principal da Caixa Cultural Brasília

Entrada franca

Classificação indicativa: Livre

Informações: (61) 3206-9448

PALESTRA – CALEIDOSCÓPIO GIRAMUNDO COM BEATRIZ APOCALYPSE E ULISSES TAVARES

Data e horário: 21 de setembro, às 19h

Local: Teatro da Caixa Cultural

Entrada franca

Duração: 50 minutos + tempo de perguntas

Classificação indicativa: Livre

Público-alvo: marionetistas, estudantes de artes, de teatro, e curiosos sobre o teatro de bonecos em geral.

Entrada limitada à capacidade do Teatro (406 lugares).

Informações: (61) 3206-9448

ESPETÁCULO – PEDRO E O LOBO (1993)

Datas e horários: 4, 5 e 6 de outubro, às 19h.

Local: Teatro da Caixa Cultural (SBS Quadra 4 Lotes 3 e 4 – Edifício anexo à matriz da Caixa)

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia entrada). Estudantes, professores, funcionários e clientes CAIXA, pessoas acima de 60 anos, doadores de item solicitado no mês e assinantes do Correio Braziliense.

Duração: 50 minutos

Classificação indicativa: Livre

Lotação: 406 lugares

Informações: (61) 3206-9448

ESPETÁCULO – ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS (2013)

Datas e horários: 7 de outubro, às 19h; 8 e 9 de outubro, às 16h

Local: Teatro da Caixa Cultural (SBS Quadra 4 Lotes 3 e 4 – Edifício anexo à matriz da Caixa)

Ingressos: R$20 (inteira) e R$10 (meia entrada). Estudantes, professores, funcionários e clientes CAIXA, pessoas acima de 60 anos, doadores de item solicitado no mês e assinantes do Correio Braziliense.

Duração: 76 minutos

Classificação indicativa: Livre

Lotação: 406 lugares

Informações: (61) 3206-9448

OFICINA – TREINAMENTO DE MANIPULAÇÃO PARA MARIONETISTAS

Data e horário: 24 de novembro, das 09h às 12h e das 14h às 18h

Local: Teatro da Caixa Cultural

Carga-horária: 6h

Classificação indicativa: a partir dos 16 anos

Público-alvo: marionetistas, estudantes de artes, de teatro, e curiosos sobre o teatro de bonecos em geral.

Vagas: 18

Entrada franca

Informações sobre inscrições: (61) 3206-9448