G7 repete fórmula, mas ainda diverte em sátira sobre auto-ajuda

Eric Zambon

eric.zambon@jornaldebrasilia.com.br

Os 16 anos de experiência da Cia de comédia G7 podem ser sentidos em cada minuto do espetáculo “Auto Ajude-se”, que estreou no último sábado (28), no Teatro do Marista da 615 Sul. O lado positivo é o roteiro afinado, alternando entre situações bem construídas e o humor físico. O lado negativo é a previsibilidade de certas piadas e o formato repetitivo dos atos da peça.

Assim como em “Manual de Sobrevivência ao Casamento”, o novo espetáculo é dividido em capítulos, cada um ridicularizando diferentes mantras de gurus da auto-ajuda e de livros esotéricos. Benetti Mendes, Felipe Gracindo, Frederico Braga e Rodolfo Cordón se inspiram em esquetes de programas consagrados, como Saturday Night Live (SNL), para extrair o máximo de cada situação absurda.

Eles se entregam sobremaneira e isso cria empatia com a plateia. Os melhores momentos do show envolvem as interações com o público. Por serem de Brasília e terem domínio da geografia da cidade, também sabem brincar com os estereótipos das diferentes Regiões Administrativas sem que isso soe apelativo. É algo repetido à exaustão em todos os espetáculos, mas ainda funciona.

No próximo sábado (4), o “Auto Ajude-se” volta ao Teatro do Marista às 19h e 21h. No domingo (5), apresentação às 20h. Em 11 e 12 de fevereiro, eles se apresentam no Teatro da Caesb, em Águas Claras, nos mesmos horários. Durante o Carnaval, o G7 ainda estreia a peça “Amar é Brega”, com shows marcados de 24 a 28 de fevereiro, sempre às 21h, também no Teatro do Marista.

Serviço:

04 e 05/02/2017.

Sábado (4) às 19h e 21h, e Domingo (5) às 20h.

Teatro Marista – 615 Sul – Brasília – DF

Informações: 61 – 99351-1369 (Whatsapp )

Classificação: 12 anos.

Ingressos: Antecipados a partir de R$ 25,00 *Meia Entrada*.

Pontos de venda: Pela internet – g7comedia.com

Up Grade Nutrição Esportiva – 415 Sul (Sem Taxa e Somente Dinheiro)

No teatro no dia do espetáculo a partir das 14h (Meia entrada para os casos previstos em lei, doação de 1 kg de alimentos ou 1 livro)