Funk e sertanejo agitam as noites desta semana em casa noturna da capital

Agora, as noites do meio da semana vão se transformar nas baladas mais agitadas do Distrito Federal. Na próxima semana, o melhor do sertanejo universitário e do funk carioca vão invadir o palco da Bamboa. No dia 28, o projeto Noites de Quarta traz nomes de Wilian & Marlon e Henrique & Ruan, duas duplas sertanejas de grande representatividade na cena local. Já no dia 29, quinta-feira, é a vez da quinta edição do projeto Cola Comigo que, dessa vez, vai transformar a Bamboa em um baile funk tipicamente carioca com show de MC Kekel. Já na sexta Cleber & Cauan e Danilo & Daniel colocam todos para dançar ao som de arrocha e sertanejo universitário. Nos três dias, quem comanda as picapes é DJ Gusttavo Carvalho.

Quarta-feira

Repertório que vai do romântico aos arrochas, sem esquecer das tradicionais modas de viola. Essa é a receita que Wilian & Marlon traz para o show do próximo Noites de Quarta. Prestes a fazer show em comemoração aos quatro anos, a dupla apresenta músicas como Mil vezes pior e E era eu que prometem garantir o clima de romantismo do show. As canções que marcaram o início da carreira da dupla também não ficarão de fora, a exemplo de Quando eu te pegar, Fica aí então e Largou o namorado.

Henrique & Ruan chega com repertório autoral e canções conhecidas do público local como os novos singles Viva la vida e Alô DJ. Além de clássicos que ficaram conhecidos nas vozes de artistas como Bruno & Marrone e Pedro Paulo & Matheus, entre eles, Zuar e beber, Por onde andei e Telefone mudo. No show, os músicos reservam espaço para Um só love e Uma e quinze da manhã, hits que os fizeram despontar no centro-oeste brasileiro.

Serviço:

Dia: 28 de dezembro de 2016, às 22h.

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.

Informações: (61) 3334-4450.

Ingressos: Com nome na lista até às 23h: R$ 10 (feminino) e R$ 40 (masculino)/ Sem nome na lista, ou após às 23h: R$ 40 (feminino) e R$ 50 (masculino)/ E-mail para envio do nome: quarta@bamboabrasil.com.br (enviar lista até as 19h).

Quinta-feira

Com mais de 200 milhões de visualizações de seus vídeos no Youtube, MC Kekel é considerado a nova revelação do funk carioca em 2016. O funkeiro desembarca em Brasília com hits que já integram as principais playlists dos bailes em todo o País, entre eles, Partiu, Namorar pra quê? e Meiota.

A noite conta, ainda, com show da mais nova dupla sertaneja da capital federal, Danilo & Daniel. Os sertanejos trazem canções autorais como Cunhada, Chapeuzinho vermelho e Aí mente. Além de sucessos de cantores renomados como Tô solteiro de novo, Wesley Safadão, e Paredes, de Jorge & Matheus.

Serviço:

Dia: 29 de dezembro de 2016, às 22h.

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.

Informações: (61) 3334-4450.

Ingressos: Pista: R$ 40 (unissex).

Sexta-feira



Cleber & Cauan preparam uma apresentação romântica e com muita alegria e um show vibrante, com as faixas do primeiro DVD da carreira, Sonho, lançado em agosto deste ano. Canções como Briga de casal; Tô com pena de você, Separados de aparência e Onde há fumaça, há fogo já conquistaram o gosto popular e integram o repertório do show.

Serviço:

Dia: 30 de dezembro de 2016, às 22h.

Local: Bamboa Brasil (Setor Hípico Sul).

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 16 anos.

Informações: (61) 3334-4450.

Ingressos: Com nome na lista, e até às 23h: R$ 30 (feminino) e R$ 50 (masculino)/ Sem nome na lista, ou após às 23h: R$ 50 (feminino) e R$ 70 (masculino)/ Aniversariante da semana tem entrada franca até 0h com nome na lista: sexta@bamboabrasil.com.br