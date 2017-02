Forró Folia com Bastião no Forró Ispilicute

Com seis anos de estrada e muito sucesso, o Bastião agora de volta à sua formação original, se apresenta nesta sexta (3), a partir das 20h, no Cota Mil Iate Clube. Os ingressos custam R$ 20 a meia entrada até 22h e R$ 40 a inteira (somente em dinheiro) R$ 30 (lista amiga).

Em sua história o título de campeões no Festival Nacional de Forró em Itaúnas em 2010 e diversas turnês no Brasil e na Europa além de dois CD’s, lança nesta noite a sua terceira coletânea de sucessos: Compacto Bastião!

Admirados por preservar e inovar a tradição do forró, o quarteto que é sucesso também fora do país, reverencia os grandes mestres do gênero e também conquista com suas composições autorais. Uma viagem entre o velho e o novo, o retrô e o futurista, é o que se pensa quando se fala em Bastião. Pé no chão e cabeça nas nuvens para flutuar nesta animada noite de Forró Ispilicute!

O Profº Ivan Sousa comanda a aula de forró gratuita às 20h30. É o Circuito de Profissionais da Dança no forrozinho de sexta.

Forró Ispilicute 10 anos

Desde 2006 trazendo cultura, música e muita dança para as noites de sexta em Brasília, o Forró Ispilicute apresenta uma atração diferente a cada edição e ainda o som do DJ LÊU forró pé de serra, a aula de forró gratuita às 20h30, condições especiais para comemorações , comes e bebes do Bar do JK, serviço de chapelaria, estacionamento interno com segurança e toda estrutura oferecida pelo Cota Mil Iate Clube.

Forró Ispilicute, o melhor do forró pé de serra está aqui!

Serviço

Data: 3 de fevereiro

Hora: 20h

Local: Cota Mil Iate Clube (SCES Trecho 02)

Ingressos: R$ 20 (meia entrada até 22h0 R$ 40 a inteira (somente em dinheiro) R$ 30 (lista amiga)