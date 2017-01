Fim de semana em Brasília: agitos para não deixar ninguém em casa

Israel Novais desembarca na capital nesta sexta (6), a partir das 22h, na Bamboa Brasil. A noite conta ainda com show de abertura do cantor Jefferson Moraes e discotecagem do DJ Gusttavo Carvalho. Os ingressos custam entre R$ 50 (pista) e R$ 70 (camarote. Os valores são referentes à meia-entrada e sujeitos a alteração sem aviso prévio. A classificação indicativa é de 16 anos.

Sábado

O cantor Guga Camafeu volta a subir aos palcos brasilienses com sua banda, neste sábado (7), na Bamboa Brasil, a partir das 22h. No repertório, além do axé e o samba reggae, ritmos que acompanham sua carreira, o músico se apropria ainda dos clássicos do pop rock e MPB. Na mesma noite, Henrique & Ruan apresenta repertório autoral e releituras dos clássicos sertanejos e DJ Gusttavo Carvalho esquenta a festa com o melhor da música eletrônica. Os ingressos com nome na lista, até às 23h custam R$ 20 feminino e R$ 40 masculino.

Domingo

Fenômeno do YouTube brasileiro, Christian Figueiredo, estará no Boulevard Shopping para o lançamento do seu primeiro filme, “Eu Fico Loko”, neste domingo (8). A pré-estreia do longa conta a história de sucesso do menino que nasceu em Blumenau e conquistou mais 6 milhões de seguidores pelo Brasil. Os ingressos para a sessão custam R$ 25 a meia entrada, e podem ser adquiridos na bilheteria do shopping ou pelo site da rede Kinoplex.

Outra opção para domingo (8) é a festa Forest Sunset com illusionize e Malik Mustache no Cota Mil Clube, a partir das 16. illusionize (Plus Talent), Malik Mustache (Plus Talent), Bruno Freitas, Matheus Hartmann, Otto Fritsche, Hopper, UnderFilter marcam presença. Os ingressos custam R$50 feminino e R$80 masculino. Valores referentes a meia entrada. Classificação indicativa 18 anos.

Para crianças

O Clubinho do Shopping Pátio Brasil continua com o projeto de contações, teatrinho e oficinas gourmets no Mini Chefs do Pátio, onde as crianças aprendem receitas diferentes todos os dias. Todos os sábados, às 14h, o mágico Steiner fará um show para as crianças no espaço Pátio Eventos, de graça. Já no domingo, haverá um espaço para a chamada primeira infância, com recreação com a equipe da Tia Docinho, das 14h às 15h. As brincadeiras serão voltadas para crianças de 0 a 6 anos, com acompanhamento dos pais. Também no espaço Pátio Eventos e de graça.

O Alameda Shopping traz durante o mês de janeiro a Colônia de Férias Planeta imaginário. Série de atividades que envolvem oficinas de leitura, maquiagem, circo, teatro e alimentação no espaço especializado em diversão infantil. A programação segue até dia 27 de janeiro, sempre de segunda a sexta, das 15h às 17h, no 4º piso.

O JK Shopping promove diversas atrações para a criançada neste mês de janeiro. Tem espaço de recreação para as crianças, filmes incríveis e, é claro, muitas opções gastronômicas. Para quem pensa que o lixo não é divertido e até educativo, a partir do dia 17 de janeiro o JK traz o “Mundo Trash Pack”. Projeto que proporciona para garotada atividades lúdicas e recreativas que aprimoram a coordenação motora através do submundo dos detritos e nojeiras.