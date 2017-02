Fim de semana em Brasília: Agitos para não deixar ninguém em casa

A sexta (3) começa com os agitos de Tuca Fernandes, que desembarca em Brasília a partir das 22h, na Bamboa Brasil. A noite conta ainda com o show de abertura da dupla Danilo & Daniel e a playlist badalada do DJ Gusttavo Carvalho. Os ingressos custam R$ 40 (unissex) pista, e R$ 60 (unissex) para camarote. A classificação indicativa é de 16 anos.

Ainda nos embalos de sexta (3), o Bastião está de volta com sua formação original e se apresenta a partir das 20h, no Cota Mil Iate Clube. Os ingressos custam R$ 20 a meia entrada até 22h.

O esquenta para o Garota VIP, também acontece nesta sexta (3), na prainha do Clube da Engenharia, a partir das 22h. Rick & Rangel, Só pra Xamegar, Henrique & Ruan e Willian & Marlon comandam a festa. Os ingressos com nome na lista bônus até às 23h custam R$20 feminino e R$ 40 masculino. Sem nome na lista bônus, ou após às 23h, R$30 feminino e R$50 masculino.

A CAIXA Cultural traz para Brasília o espetáculo Entre Cravos & Lírios, que começa nesta sexta (3) e vai até domingo (5). O grupo sobe aos palcos com uma apresentação cômica sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h. O espetáculo levanta a reflexão sobre o elemento trágico da existência humana. Os ingressos custam R$ 10 a meia entrada.

SÁBADO

Dando continuidade aos trabalhos, Wesley Safadão e a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano são os destaques da festa Garota VIP neste sábado (4). O evento acontece no estacionamento do Ginásio Nilson Nelson, a partir das 22h. A festa conta, ainda, com a participação da cantora que é revelação do forró nordestino, Márcia Fellipe. Os ingressos custam R$ 60 (vip) e R$ 110 camarote (meia entrada). A classificação indicativa é de 16 anos.

Outra boa ideia é o O Baile da Dondoca, na Bamboa Brasil, a partir das 22h. A percussão do Bloco Santo Pecado, o clima eclético do grupo Mistura Perfeita e Thiago Nascimento são alguns dos responsáveis por animar o público. Os ingressos com nome na lista custam 23h R$ 10 (feminino) e R$ 40 (masculino). Sem nome na lista, ou após às 23h R$ 40 (feminino) e R$ 60 (masculino).

Para quem prefere uma programação mais tranquila, a mostra de cinema Um Outro, Eu Mesmo – Variações sobre Gênero no Cinema, em cartaz no CCBB Brasília, promove uma movimentada sessão do longa-metragem francês Tirésia, seguida de um debate neste sábado (4). A sessão tem início às 17h e a entrada é franca sujeita a lotação. A classificação indicativa é de 18 anos.

DOMINGO

Para encerrar o fim de semana, o brasiliense conta com uma programação bem tranquila. A Cia de comédia G7 faz mais uma apresentação no Teatro do Marista, a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 25 a meia entrada e a classificação indicativa é de 12 anos.

Outra dica é a exposição de cenas cotidianas de paisagens urbanas, que acontece no Pátio Galeria – 1º piso do Pátio Brasil. As obras são do artista plástico Javier Zorrilla e a mostra vai até 25 de fevereiro, de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A entrada é gratuita.

O Stand Up ao Quadrado acontece neste sábado (4) e domingo (5), no Teatro dos Bancários. O espetáculo acontece às 20h e 21h respectivamente. Os ingressos custam R$ 25 a meia entrada.

O espetáculo sobre o fim do mundo fica em cartaz na Sala Adolfo Celi do Teatro Goldoni até o dia 12, com sessões às 21h15, de quinta a sábado, e às 20h15, no domingo. Os ingressos custam R$ 10 a meia entrada e a classificação indicativa é de 12 anos. Do Plano Piloto, a peça segue para sessão no Espaço Pé Direito da Vila Telebrasília (dia 17 de fevereiro, às 21h), também com ingressos a R$ 10, a meia entrada.

E para feixar, no mês de fevereiro, até o dia 26, sempre aos sábados e domingos às 20h, o palco do Teatro Brasília Shopping será da Cia de Comédia Os Fantásticos. A trupe reapresenta ao público uma série de maior sucesso encenadas ao longo de seus quase dez anos de existência. Os ingressos custam R$ 25 a meia entrada. E a classificação indicativa é de 14 anos