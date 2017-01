Fim de semana em Brasília: agitos para não deixar ninguém em casa

O fim de semana começa com os agitos do grupo Sorriso Maroto, que desembarca em Brasília para o Pagode da Patricinha, nesta sexta (27), a partir das 22h, na Bamboa Brasil. No show, o vocalista Bruno e companhia apresentam repertório do novo álbum De volta pro amanhã, lançado no final do ano passado. Na mesma noite, a dupla Henrique & Ruan e o DJ Gusttavo Carvalho. Os ingressos para pista custam R$ 50 (unissex) R$ 70 para camarote (unissex).

SÁBADO

Que tal curtir o pôr do sol deste sábado (28) à beira lago ao som de clássicos da música baiana no maior evento de pré-carnaval da capital federal? O Bloquinho das Antigas, agita a Orla da Prainha do Clube da Engenharia, a partir das 16h, e traz uma sunset com os maiores representantes do axé em Brasília, Guga Camafeu e Bloco Santo Pecado. Os ingressos custam R$30 (feminino) e R$ 50 (masculino).

Outra opção para sábado (28) são os renomados Milionário e Marciano trazem para Brasília o projeto Lendas, a partir das 22h, na Bamboa Brasil. Os ícones fazem um passeio por canções que marcaram história quando os dois ainda cantavam ao lado dos saudosos José Rico e João Mineiro, respectivamente. A dupla Boni & Belluco abre a noite, que se completa com o setlist do DJ Gusttavo Carvalho. Os ingressos para pista custam R$ 50 (unissex) e R$ 70 para camarote (unissex). A classificação indicativa é de 16 anos.

Para quem procura uma noite mais tranquila, a Cia. de Comédia G7 mergulhou a fundo no universo da autoajuda e nos grandes eventos de coaching para criar seu novo espetáculo: “AutoAjude-se”. A apresentação é neste fim de semana, no Teatro Marista. Sábado (28) às 19h e 21h e Domingo (29) às 20h. Os ingressos custam R$ 25 a meia entrada.

DOMINGO

Domingo é dia de um programa mais leve, por isso, uma boa opção é o espetáculo “Azul da Prússia”. A peça faz curta temporada de dois finais de semana no Teatro do Brasília Shopping e apresenta um encontro improvável entre um morador de rua e um jovem perdido na noite da capital federal. O espetáculo está em cartaz até 29 de janeiro (toda sexta, sábado e domingo), às 20h. Os ingressos custam R$ 20 a meia entrada.

Outra boa idea é no Teatro Dulcina, que rebe neste domingo (29) o Projeto Groselha, a partir das 16h20. O evento traz uma seleção de curtas e médias-metragens brasileiros recentes, com enfoque no cinema de gênero. Os temas variam entre suspense, ficção científica e aventura. Os ingressos custam R$ 30 e a classificação indicativa é de 18 anos.