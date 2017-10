Filhos de Jorge e Araketu se apresentam de graça na Funarte

Som de qualidade e energia baiana invadem o Distrito Federal neste final de semana com shows dos grupos Filhos de Jorge e Araketu na Funarte. Com mistura de ritmos latinos e axé, a banda Filhos de Jorge se apresenta neste sábado (21), às 14h, com os sucessos Molinho e Ziriguidum, e as novas Deixa o Corpo Falar e Vai Que Cola. No domingo (22), às 14h, é a vez do grupo Araketu retornar à cidade com um repertório dançante e eclético, que inclui canções que marcaram os anos 90, como Mal Acostumado e Araketu é Bom Demais. A iniciativa é do Circuito Cultural de Dança Afro-Brasileira, da Fundação Cultural Palmares (vinculada ao Ministério da Cultura), que conta com o apoio do Governo de Brasília.

Com atrações para o dia todo, a programação também reúne, no sábado, as apresentações do DJ Jamaica e da banda Lupulus, assim como uma animada competição de dança, com direito a premiação e entrega de certificados. No domingo, o projeto antecipa o Carnaval com ensaio aberto do bloco brasiliense Suvaco da Asa e shows do cantor Bebeto Cerqueira e da Orquestra Popular Marafreboi.

Após percorrer diversas regiões administrativas o longo do ano, o Circuito Cultural de Dança Afro-Brasileira chega à sua última edição com o sentimento de dever cumprido. A intenção do projeto itinerante é resgatar a história da cultura negra e promover as manifestações artísticas deste segmento, proporcionando a integração da comunidade e revelando talentos locais.

De acordo com a Fundação Cultural Palmares, os resultados atingidos com o projeto itinerante surpreenderam as expectativas da organização, que comemora a grande adesão do público brasiliense. “A cultura afro-brasileira precisa ganhar mais espaço no cenário das artes. Grupos de teatro, de dança e de artes visuais, que lutam para conseguir a proximidade com o grande público, podem, por meio deste projeto, traçar um novo caminho na história da cultura negra”, comenta.

Serviço 1:

Show – Filhos de Jorge

Data: 21 de outubro (sábado)

Hora: 14h

Atrações: DJ Jamaica e da banda Lupulu

Local: Espaço Cultural FUNARTE

Endereço: Eixo Monumental, ao lado da Torre de TV

Informações: (61) 98424-8537 / rceproducoes.eventos@hotmail.com

Serviço 2:

Show – Araketu

Data: 22 de outubro (domingo)

Hora: 14h

Atrações: Suvaco da Asa, Bebeto Cerqueira e Orquestra Popular Marafreboi

Local: Espaço Cultural FUNARTE

Endereço: Eixo Monumental, ao lado da Torre de TV

Informações: (61) 98424-8537 / rceproducoes.eventos@hotmail.com