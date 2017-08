Festival de Hambúrguer & Cerveja agita o Sudoeste no próximo domingo (20)

O brasiliense deve gratidão às ruas largas do centro da cidade e claro, aos foodtrucks, que não deixam um espaço em branco na agenda de gastronomia e cultura da capital. E no próximo domingo (20), os protagonistas são sempre uma boa notícia. A terceira avenida do Sudoeste vai receber a 9ª edição do Festival de Hambúrguer & Cerveja durante todo o dia, com música e programação infantil agitada.

Quem quiser conferir alguns dos melhores produtos feitos pelos 18 trucks que correm as ruas da cidade pode conferir o encontro de 11h às 22h, na via de acesso a terceira avenida, ao lado do Eixo Monumental.

Ao menos 11 foodtrucks estarão presentes com os mais diversos hambúrgueres, em alguns dos caminhões mais conhecidos pelos famintos de plantão. Hamburgueria do Cheff, Geleia Burger, El Negro e Burger House são apenas alguns nomes. Para acompanhar, Stadt Beer, Tomei na Kombi, Corina, Fusbier, Beer Truck, Tomei na Kombi e Nasdarovia cuidarão das variedades de maltes e lúpulos do evento.

O evento acontece em espaço público, tem entrada franca, e a expectativa é reunir a família inteira com atrações musicais e amplo espaço infantil. Os preços dos hambúrgueres devem variar entre R$ 18 e R$ 30, e os das cervejas entre R$ 10 e R$ 20.

A trilha do festival ficará por conta das bandas Dawnjones, Jambalaia e Vontana, que tocam pop rock e MPB, a partir das 17h.

Para as crianças, toda sorte de brinquedos infláveis e corrida de carrinhos. E para os bem aventurados, um bungee jump de 60 metros vai oferecer uma vista diferente do Eixo Monumental.

Trucks participantes:

1º – Hamburgueria do Cheff

2º – Geleia Burger

3º – Artesanal Burger

4º – El Negro

5º – El Gordo

6º – Rotary Burger

7º – RAF Food Truck

8º – Burger House

9º – Las Vegas

10º – Shake Snak

11º – The Black

Trucks de cervejas:

Nasdarovia

Tomei Na Kombi

Stadt Beer

Corina

Fusbier

Komberia

Beer Truck – Amstel

Atrações:

Brinquedos Infláveis

Bungee Jump (70m)

Corrida de Carrinhos

Bandas (a partir das 17h):

Dawnjones

Jambalaia

Vontana

Serviço

9º Festival de Hambúrguer & Cerveja

Onde: Via de Acesso a Terceira Avenida do Sudoeste – Eixo Monumental –Referência: INMET

Quando: 11/06, domingo

Horário: das 11h às 22h

Entrada franca