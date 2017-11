Festa Wine Set chega a Brasília neste sábado

No próximo dia 4 de novembro, Brasília sediará a 3ª edição da festa Wine Set, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), a partir das 16h. Já conhecido pelo sucesso das edições anteriores, o evento que já tem a cara de Brasília promove um pôr do sol animado e harmonizado com os melhores rótulos de vinhos rosés, brancos, tintos e espumantes. O menu tem a assinatura da renomada Sweet Cake Buffet, em sistema open food.

Com o tema Sweet Cake Market, a gastronomia será inspirada nas famosas feiras das maiores cidades do mundo, como o Mercadão de São Paulo, o Chelsea Market em Nova York e o Borough Market, em Londres. Será servido um cardápio criativo, juntando o melhor de cada local com o toque de qualidade Sweet Cake.

Publicidade

Além do pôr do sol, as estrelas da festa são os vinhos. A novidade da carta, assinada pelo clube GB Vinhos, é a Freixenet Ice Rosé. Assim como a sua antecessora Freixenet Ice, a cava na versão rosé também é para ser consumida com gelo, tornando o drink ainda mais especial e refrescante. Os amados Rosé Piscine e Freixenet Ice continuam no menu. Além dos vinhos, outros drinks exclusivos serão preparados para o evento.

As atrações musicais completam a festa. Os DJs Pedro Almeida e Dudu Linhares, que compõem o trio Make U Sweat, um dos “DJs Groups” mais conceituados do momento, marcam presença com um set de house music.

Quem também sobe nas pick-ups do local é o DJ Meu Nome é Vaca. Nascido em Florianópolis (SC), ele é dono de um estilo irreverente. Já encantou casas noturnas conhecidas do País, entre elas Pacha, Sete Club e Cash Exclusive. Além disso, Vaca, como é chamado, já passou por várias cidades brasileiras em São Paulo, Maranhão e Minas Gerais, por exemplo.

A democratização do vinho

Aos 27 anos, Luiz Augusto Jabour, ou apenas Guto, já é referência em Brasília no ramo da gastronomia. A família Jabour é proprietária do conceituado buffet e confeitaria Sweet Cake, no mercado há 24 anos. Conhecida pelos doces e salgados das duas lojas e do buffet impecável, a doceria é uma das mais desejadas de Brasília.

Com o perfil empreendedor desde a adolescência, Guto, que sempre foi apaixonado por vinhos, estudou e se formou sommelier, e em 2013, apostou alto na enocultura e fundou o primeiro clube de vinhos de Brasília, o Gourmet Butler.

Na contramão da cerveja, o clube trabalha para democratizar a bebida de Baco. “As pessoas ainda deixam para tomar vinhos somente em ocasiões que consideram especiais. Mas na verdade ele pode ser consumido em qualquer ocasião. Inclusive, um bom Malbec harmoniza perfeitamente com churrasco”. Afirma o empresário.

Dentre os benefícios exclusivos para os associados estão os eventos, e a tão desejada degustação para sócios acendeu uma luz para o sommelier. “Por que não fazer uma festa open bar para os amantes de vinhos com dezenas de rótulos à disposição?”, se questionou Guto. Foi aí que nasceu a maior festa de vinhos do país, a Wine’n Music. Com o apoio do seu pai, Celso Jabour, o que já estava bom conseguiu ficar ainda melhor e a festa foi em sistema All Inclusive, com o menu assinado pelo buffet Sweet Cake inteiramente harmonizado com os rótulos disponíveis na noite. A festa já está na sua 5ª edição e continua sendo a maior do país, reunindo no mesmo ambiente o vinho, a gastronomia e música.

A galera mais jovem vem descobrindo o vinho como opção de bebida na balada há pouco tempo e para acelerar o processo, Guto Jabour se uniu aos sócios Paulo Victor Jabour, Álvaro Maciel e criaram a festa Wine Set. O evento, em sistema open food é inspirado nas festas da Riviera Francesa e tem como principal atração, claro, o vinho, mas desta vez os rótulos exclusivos são de rosés, espumantes e brancos.

SERVIÇO WINE SET

Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

Data: 4 de Novembro

Horário: das 16h às 1h

Ingressos: 1º lote R$100 (feminino) e R$150 (masculino).

PARA CLIENTES CARTÃO CAIXA DESCONTO DE 50% E ESTACIONAMENTO GRATUITO

Bilheteria Digital: www.bilheteriadigital.com/wine-set-04-de-novembro

Sweet Cake 412 Sul e Lago Sul

Clube Motonáutica – Sede GB Vinhos

Evento OPEN FOOD