Festa open bar de vinho acontece no próximo sábado (4)

Um empresário brasiliense, de 27 anos, resolveu inovar e apostou na democratização do vinho em Brasília. Luiz Augusto Jabour, ou apenas Guto, é conhecido no meio gastronômico por realizar festas e jantares harmonizados para inserir a bebida no cotidiano da cidade. Dessa vez, a 3ª Edição da Wine Set, promovida por ele e mais dois amigos, acontece no próximo dia 4 de novembro, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), a partir das 16h.

O evento promove os melhores rótulos de vinhos rosés, brancos, tintos e espumantes. A gastronomia será inspirada nas feiras das grandes cidades, como o Mercadão de São Paulo, o Chelsea Market em Nova York e o Borough Market, em Londres.

Os DJs Pedro Almeida e Dudu Linhares, que compõem o trio Make U Sweat e um dos “DJs Groups”serão responsáveis por animar o evento.

Empresário de sucesso

Com o perfil empreendedor desde a adolescência, Guto, que sempre foi apaixonado por vinhos, estudou e se formou sommelier, e em 2013, apostou na enocultura e fundou o primeiro clube de vinhos de Brasília, o Gourmet Butler. Na contramão da cerveja, o clube trabalha para democratizar a bebida de Baco.

“As pessoas ainda deixam para tomar vinhos somente em ocasiões que consideram especiais. Mas na verdade ele pode ser consumido em qualquer ocasião. Inclusive, um bom Malbec harmoniza perfeitamente com churrasco”, afirma o empresário.

Ao perceber o interesse do público jovem da capital em conhecer sobre o setor, Luiz Augusto teve a ideia de promover uma festa com diversos rótulos liberados para os apreciadores de vinho.

A festa proporciona aos participantes um menu harmonizado com todos os rótulos disponíveis na noite.

Serviço

Data: 4 de Novembro

Hora: das 16h às 1h

Local: Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB)

Ingressos: 1º lote R$100 (feminino) e R$150 (masculino).

Bilheteria Digital: www.bilheteriadigital.com/wine -set-04-de-novembro