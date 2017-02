Festa Garota VIP acontece amanhã no estacionamento do Nilson Nelson

Lia Sahadi

Com apenas 28 anos de idade e uma década de estrada, Wesley Safadão figura entre os cantores nacionais mais bem pagos do momento, ao lado de nomes como Ivete Sangalo e Luan Santana. Dono de uma voz marcante e com uma presença de palco singular, não à toa se tornou o queridinho do público. O cantor consegue agitar o público com hits como Solteiro de Novo, Ratá Tá Tum Tum e Camarote e Aquele 1%, ao mesmo tempo em que emociona os apaixonados ao cantar sobre amor e superação. Safadão retorna à capital amanhã para a festa Garota VIP, no estacionamento do Nilson Nelson, a partir das 22h. A programação da noite conta ainda com shows da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano e da cantora de forró Márcia Fellipe.

Em entrevista ao Jornal de Brasília, Safadão garante que a festa não tem hora para acabar. “Preparem os óculos (de sol) e avisem suas famílias em casa: o show vai até o amanhecer”.

No palco, o artista interpreta sucessos do lançamento WS em Casa, gravado na residência do artista, em Fortaleza. Entre canções inéditas e participações especiais de Luan Santana, Matheus & Kauan e até do jogador Ronaldinho Gaúcho, o espetáculo traz proposta intimista.

Saiba mais Com aproximadamente 11 milhões de seguidores no Instagram, sete milhões de curtidas no Facebook e três milhões de inscritos no YouTube, o cantor figurou cinco vezes seguidas em lista da Billboard que rankeia os 50 artistas mais influentes do mundo nas redes sociais.

Em 1º de agosto de 2016, Safadão escolheu a capital como cenário para gravar o DVD Ao Vivo em Brasília, que embalou 45 mil pessoas com sucessos como Leva Eu, Aquele 1% e Segunda Opção.

Segundo Safadão, a ideia de gravar o DVD em casa surgiu em uma manhã despretensiosa, enquanto tomava café na varanda. “Olhei para o quintal e acabei me lembrando de tantas festas que já tinha dado ali. Pensei que seria bacana gravar o DVD naquele espaço. Escolhi a minha casa, pois queria criar algo bem à vontade, mas ficou maior e melhor do que esperava”, conta o cantor.

Entre a idealização, produção e gravação do DVD, a equipe de Safadão levou apenas 20 dias para organizar toda a estrutura, que incluiu um palco no gramado, e o convite para os convidados. “O DVD foi gravado muito rápido. Na verdade, assim como foi gravado, foram as participações. Eu já tinha algo em mente, fui ligando para os amigos e foi dando certo. A última participação que acertamos foi a do Ronaldinho Gaúcho, que aconteceu da mesma forma: de um papo despretensioso”, lembra Safadão.

Questionado se há alguma música especial para ele no DVD, o artista diz que, no momento, a grande aposta é o título Meu Coração Deu PT, que fala sobre decepção no amor e a forma como um homem lida com a traição.

Oportunidades

Em 2017, Safadão fará a sua primeira turnê internacional e espera repetir o mesmo sucesso que vem fazendo no Brasil. Está prevista para este mês, inclusive, a gravação do DVD WS in Miami Beach.

“Estamos aproveitando da melhor forma possível todas as oportunidades que têm aparecido. Faremos um tour pela Europa, temos o DVD que será gravado nos Estados Unidos, estamos tendo uma boa entrada no mercado internacional. Ano passado os shows (fora do País) foram um sucesso. Se Deus quiser, iremos repetir este ano, com muito trabalho e dedicação”, diz Safadão.

Quem chorava hoje ri

Apesar de iniciar sua trajetória na música em 2007, o cantor só estourou em 2013. Durante esse intervalo, de acordo com ele, precisou passar por cima de diversos artistas da área que desacreditaram seu potencial. Hoje, Safadão conta ser extremamente grato por todas as realizações que conseguiu com o sucesso.

“Estou recebendo todo esse reconhecimento como um presente. Não esperava tudo que está acontecendo. Já são muitos anos na estrada, não sou um artista novo no mercado e, ao ver tudo que está se realizando, só agradeço a minha família, meus fãs, minha equipe e a todos que fizeram tudo isso tão surpreendente. É um resultado de muito trabalho e garra”, finaliza.

Serviço

Garota VIP

Amanhã, a partir das 22h.

No estacionamento do Ginásio Nilson Nelson (Eixo Monumental). Ingressos: VIP – R$ 60. Camarote Front – R$ 110. Valores referentes à meia-entrada e sujeitos a alteração sem aviso prévio. Informações: 3342-2232. Não recomendado para menores de 16 anos.