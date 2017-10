Festa ao som de Flashback anos 80 e 90 anima o fim de semana

O brasiliense poderá curtir uma das melhores festas flashback de Brasília, com músicas dos 80 e 90. A festa ROTA 80 ocorre no próximo sábado (28), no salão nobre da Associação da Caixa Econômica Federal (APCEF), no Setor de Clubes da Asa Norte, a partir das 21h.

A Banda BR080 é responsável por animar a festa. O repertório do grupo é composto pelos rocks nacionais da época de ouro, os anos 80. Outra atração da noite é o Dj Bob Bruno. Ele comandará a galera na pista ao som das músicas das baladas dos anos 80 e 90, do rock e até dos clássicos passinhos do charme e do funk.

Publicidade

O público terá à disposição o estacionamento interno e segurança. Os ingressos estão disponíveis para venda na bilheteriadigital.com, na secretaria do clube e na entrada do evento. Associados pagam R$ 10,00 e convidados R$ 20,00. Valores de meia entrada, mediante doação de um quilo de alimento não-perecível.

Serviço

Festa Rota 80

Data: 28 de Outubro, Sábado

Hora: a partir das 21h

Local: Salão nobre da Associação da Caixa Econômica Federal (APCEF), no Setor de Clubes da Asa Norte

Informações: (61) 3251-5950