Feriado é dia de Auê com Adriana Samartini

A próxima quinta-feira, 02/11, é feriado e dia de Auê especial da Samartini no Empório Santo Antônio do Pier 21. Que tal aproveitar essa folguinha na semana com música, alto astral e ainda dose dupla de chopp e caipiroska?

Então não dá pra perder! A programação musical começa às 18h30 com a banda Di Propósito tocando o melhor do pagode, em seguida quem comanda a balada é o Dj Cadu Dornelles e para completar com animação total, sobe ao palco às 21h30, Adriana Samartini. Ela, que comanda a festa como ninguém, não vai deixar ninguém parado, com muito axé e os hits mais tocados do momento.

Mas a dica é chegar cedo e aproveitar a dose dupla de chopp e caipiroska de 12h às 18h.

Serviço Auê da Samartini:

Atrações: Adriana Samartini e Di Proposito

R$ 30,00 entrada

Dose dupla de 12h até as 18H

Mulher Free! Até as 18H